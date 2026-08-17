محافظ دمياط يتفقد مقر مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جولة تفقدية لمقر مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وذلك برفقة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، والأستاذ سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

مدير أمن دمياط يتابع ميدانيا حادث تصادم بين سيارتين على طريق دمياط- كفر البطيخ تداول 15 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف أرجاء المبنى، واطلع على مكوناته ومحتوياته، كما تابع انتظام سير العمل بالمديرية وآليات العمل بها، و الخدمات المقدمة للمواطنين .



ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمختلف القطاعات، والحرص على رفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات.