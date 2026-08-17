محافظ دمياط: إقامة عدد من المشروعات الجديدة بالمنطقة الحرة العامة

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جلسة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بدمياط رقم (80)، والتي عُقدت اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أركان حرب بحري طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، واللواء أركان حرب دكتور رفيق جلال، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ، والمهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والأستاذ أشرف عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك والأستاذ أحمد راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة .

واستهل محافظ دمياط الجلسة بالترحيب بالأستاذ أحمد راشد، في أول جلسة يعقدها المجلس عقب توليه مهام عمله، متمنيًا له التوفيق والسداد .

وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر الاجتماع السابق، ثم مناقشة عدد من المذكرات المقدمة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة، والتي تضمنت عددًا من الطلبات المتعلقة بتجديد ومد مدة تراخيص مزاولة النشاط، وذلك في ضوء القواعد والضوابط المنظمة للعمل بالمناطق الحرة.

وناقش الدكتور حسام الدين فوزي، خلال المجلس ، موقف المساحات المتاحة بالمنطقة ونسب الاشغال ، وامكانية اتاحة مساحات جديدة للتوسع ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، كما استعرض المجلس المذكرات المقدمة لاقامة عدد من المشروعات الجديدة ، والتكاليف الاستثمارية المحددة لها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة بشأنها.

وأكد محافظ دمياط خلال الاجتماع أهمية مواصلة العمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم كل سبل الدعم والتيسيرات اللازمة ، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.