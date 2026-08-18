وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ دمياط مشروعات الخطة الاستثمارية وملفات التصالح

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم مع الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات والملفات التنموية والخدمية بالمحافظة، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين.

لقاء محافظ دمياط

وفي مستهل اللقاء، حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على متابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات بالمحافظة فيما يخص رفع التراكمات وتحسين مستوي النظافة والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة وتوفير المعدات والعمالة اللازمة لدعم المنظومة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على المتابعة الدورية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة فى دمياط، ورفع كفاءة أعمال الجمع والنقل والنظافة والتجميل، والتخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين المظهر الحضاري لمدن وقرى المحافظة.

متابعة الموقف لمشروعات الخطة الاستثمارية

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وعلي رأسها رصف ورفع كفاءة الطرق وتحسين البيئة والخدمات المحلية والتنمية الاقتصادية المحلية ، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بأهمية المتابعة الدورية على أرض الواقع لكافة المشروعات المدرجة فى الخطة الاستثمارية للمحافظة بما يساهم فى تذليل أي معوقات والانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين .

وأشار الدكتور حسام الدين فوزي إلى حرصه الدائم على الزيارات الميدانية للمشروعات المدرجة فى الخطة بمختلف القطاعات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المنفذة لإزالة أي تحديات تواجه معدلات التنفيذ، وضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة للمحافظة.

وتناول اللقاء كذلك التعرف على موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء، والإجراءات التي تتخذها المحافظة لتسريع معدلات الإنجاز في ملفات التصالح، بما يحقق أهداف القانون ويسهم في تقنين أوضاع المواطنين المستوفين للاشتراطات، إلى جانب متابعة جهود التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الحاسم فى المهد مع أي مخالفات جديدة.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ دمياط جهود دعم الاستثمار والمشروعات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا النسبية التي تتمتع بها محافظة دمياط ، خاصة في المجالات الصناعية والحرفية واللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة .

استمرار جهود تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية

وشددت د. منال عوض ، على أهمية استمرار جهود تطوير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية المختلفة بالمحافظة ورفع كفاءة وتدريب العاملين بها، بما يساهم فى تحسين مستوى الأداء داخل الوحدات المحلية، و يضمن تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين.

و استعرض محافظ دمياط، أبرز الجهود التي تقوم بها أجهزة المحافظة في الملفات والقطاعات الخدمية والتنموية، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات ذات الأولوية، إلى جانب الإجراءات التي يتم اتخاذها منذ توليه المسؤولية لتحسين مستوى الخدمات لأبناء دمياط ، لافتاً إلى حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين بالمحافظة وتعزيز التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، لدفع معدلات التنمية وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها أبناء المحافظة وتحسين جودة حياتهم .