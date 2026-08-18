تنامي حركة الترانزيت غير المباشر عبر خط «الرورو» بميناء دمياط

في مؤشر جديد على تنامي حركة الترانزيت غير المباشر وتوسع نطاق الخدمات التي يقدمها ميناء دمياط، يواصل خط «الرورو» الملاحي الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي جذب المزيد من الشحنات ، بما يعزز من دور الميناء كمحور لوجستي إقليمي يربط بين الأسواق الأوروبية ودول الخليج وعدد من الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار استقبل ميناء دمياط مؤخرًا عدد (87) وحدة بإجمالي أوزان بلغت نحو (1708) طن من البضائع المتنوعة، تضمنت أغذية أطفال ومنتجات ألبان ومنتجات غذائية، إلى جانب منتجات طبية ودوائية وقطع غيار سيارات وفواكه وخضروات، حيث تأتي هذه الشحنات ضمن خدمة الترانزيت غير المباشر عبر خط «الرورو»، تمهيدًا لاستكمال مسارها إلى عدد من دول الخليج ، وبذلك يكون إجمالى ما تم استقباله ضمن خدمة الترانزيت غير المباشر عبر خط الرورو (883) وحدة بإجمالى وزن حوالى (15669) طن بضائع متنوعة متجهة إلى دول الخليج.

وفي المقابل، شهد الميناء استقبال شحنات ترانزيت غير مباشر قادمة من دول الخليج، ضمت عدد (30) وحدة بإجمالي أوزان بلغت نحو (364) طنًا، اشتملت على ضفائر سيارات ومنتجات غذائية، وذلك ضمن خدمات خط «الرورو» ، حيث تم نقل هذه البضائع عبر ميناء دمياط إلى وجهاتها النهائية في كل من المجر والمغرب ، و بذلك يكون اجمالى ما تم استقباله من دول الخليج (74) وحدة بإجمالى أوزان بلغت ( 823 ) طنًا ليتم نقلها عبر خط الرورو إلى عدد من دول العالم و على رأسها الدول الأوروبية .

ويعكس تنوع اتجاهات حركة الترانزيت غير المباشر عبر خط «الرورو» تطورًا ملحوظًا في طبيعة الخدمات التي يقدمها ميناء دمياط، حيث لم تعد الخدمة تقتصر على استقبال البضائع القادمة من أوروبا وإعادة توجيهها إلى أسواق الخليج، وإنما امتدت لتشمل أيضًا استقبال شحنات قادمة من دول الخليج وإعادة نقلها إلى أسواق دولية أخرى، بما يوسع نطاق الاستفادة من الميناء كمركز محورى في سلاسل الإمداد الدولية.

وقد جرى التعامل مع مختلف الشحنات من خلال منظومة تشغيلية متكاملة، وبالتنسيق بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة بان مارين المشغل لخط «الرورو»، والإدارة المركزية لجمارك دمياط ممثلة في الإدارة العامة للترانزيت، إلى جانب الجهات المعنية، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات التشغيلية والجمركية وانسيابية تداول البضائع، وفق الضوابط المنظمة لحركة الترانزيت.

ويأتي هذا النشاط المتنامي في إطار ما يتمتع به خط «الرورو» من مزايا تنافسية، وما يوفره من حلول لوجستية مرنة لنقل البضائع بين مختلف الأسواق، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لميناء دمياط وإمكاناته التشغيلية والبنية التحتية المتطورة، فضلًا عن تكامل الإجراءات بين الجهات العاملة بالميناء.

كما يمثل تنوع البضائع المتداولة عبر الخدمة، والتي تشمل المنتجات الغذائية والطبية والدوائية وقطع غيار السيارات والفواكه والخضروات وغيرها من البضائع، مؤشرًا على قدرة المنظومة التشغيلية بالميناء على التعامل مع قطاعات متعددة من التجارة الدولية، وتلبية احتياجات المتعاملين من خلال مسارات نقل أكثر كفاءة ومرونة.

ويؤكد تنامي حركة الترانزيت غير المباشر عبر خط «الرورو» نجاح ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من موقعه الجغرافي ، وترسيخ دوره كمحور لحركة البضائع العابرة بين أوروبا ودول الخليج والأسواق الدولية، بما يدعم توجه الدولة وجهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.