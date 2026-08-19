قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الجامعات المصرية يحصدون 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في بطولة الخماسي الحديث بإسبانيا
قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن
بنك الأهداف الإسرائيلية يتسع .. جيش الاحتلال يُعلن اغتيال قيادات وعناصر لحركة حماس | تفاصيل
نتائج تنسيق الجامعات 2026 | وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: «النجاح لا يرتبط باسم الكلية»
بعد مفاجأت أسعار الذهب| هل تصبح البورصة ملاذًا آمنا؟
«التعليم العالي» تُعلن الحدود الدُنيا لكليات المرحلة الثانية من التنسيق 2026 «علمي - نظام قديم»
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. «تنظيم الاتصالات» يحسم الجدل
17 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة .. حماس تتهم حكومة نتنياهو بتقويض وقف إطلاق النار
«مسرح مصر» يستعد لاستقبال الجمهور.. جولة لمتابعة أعمال التطوير والتجهيز قبل افتتاحه | صور
التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 أدبي نظام قديم
ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026 «علمي»
خلافات الميراث| حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة.. والأمن يضبط أطراف المشاجرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد العودة يقترب.. متى يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثاني؟

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
حسن رضوان

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لاستئناف جلساته ضمن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وفقًا للضوابط المنظمة لعودة دور الانعقاد.

وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، ينعقد المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.

28 جلسة حصيلة الدور الأول

وشهد دور الانعقاد الأول نشاطًا برلمانيًا مكثفًا، حيث عقد مجلس الشيوخ 28 جلسة عامة، شهدت 832 كلمة ومداخلة بمشاركة 195 متحدثًا، إلى جانب 96 مشاركة حكومية في مناقشة الملفات المطروحة.

7 مشروعات قوانين و215 اقتراحًا برغبة

وعلى المستوى التشريعي، ناقش المجلس 7 مشروعات قوانين، إلى جانب 17 طلب مناقشة و215 اقتراحًا برغبة تقدم بها الأعضاء، فضلًا عن مناقشة دراسة للأثر التشريعي.

اللجان النوعية.. 727 اجتماعًا

وسجلت اللجان النوعية نشاطًا لافتًا خلال دور الانعقاد الأول، بعقد 727 اجتماعًا بإجمالي 654 ساعة و35 دقيقة من العمل البرلماني، لمناقشة الملفات والقضايا المحالة إليها.

حضور المرأة في النشاط البرلماني

وشاركت 32 نائبة في أعمال المجلس، بإجمالي 102 كلمة ومداخلة، إلى جانب تقديم 8 اقتراحات بالتعديل على مشروعات القوانين.

4 زيارات ميدانية

وشملت حصيلة المجلس تنفيذ 4 زيارات ميدانية، من بينها قصر التحرير، وأكاديمية الشرطة، ومطار القاهرة الدولي، إلى جانب زيارة قرية تطون بمحافظة الفيوم في إطار ملف الهجرة غير الشرعية.

دور انعقاد جديد بملفات جديدة

ومع قرب استئناف الجلسات، يستعد مجلس الشيوخ لمواصلة دوره التشريعي والرقابي، واستكمال مناقشة مشروعات القوانين وطلبات المناقشة والاقتراحات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال دور الانعقاد الثاني.

مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد عودة دور الانعقاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد