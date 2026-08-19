موعد العودة يقترب.. متى يبدأ مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثاني؟

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لاستئناف جلساته ضمن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وفقًا للضوابط المنظمة لعودة دور الانعقاد.

وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، ينعقد المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.

28 جلسة حصيلة الدور الأول

وشهد دور الانعقاد الأول نشاطًا برلمانيًا مكثفًا، حيث عقد مجلس الشيوخ 28 جلسة عامة، شهدت 832 كلمة ومداخلة بمشاركة 195 متحدثًا، إلى جانب 96 مشاركة حكومية في مناقشة الملفات المطروحة.

7 مشروعات قوانين و215 اقتراحًا برغبة

وعلى المستوى التشريعي، ناقش المجلس 7 مشروعات قوانين، إلى جانب 17 طلب مناقشة و215 اقتراحًا برغبة تقدم بها الأعضاء، فضلًا عن مناقشة دراسة للأثر التشريعي.

اللجان النوعية.. 727 اجتماعًا

وسجلت اللجان النوعية نشاطًا لافتًا خلال دور الانعقاد الأول، بعقد 727 اجتماعًا بإجمالي 654 ساعة و35 دقيقة من العمل البرلماني، لمناقشة الملفات والقضايا المحالة إليها.

حضور المرأة في النشاط البرلماني

وشاركت 32 نائبة في أعمال المجلس، بإجمالي 102 كلمة ومداخلة، إلى جانب تقديم 8 اقتراحات بالتعديل على مشروعات القوانين.

4 زيارات ميدانية

وشملت حصيلة المجلس تنفيذ 4 زيارات ميدانية، من بينها قصر التحرير، وأكاديمية الشرطة، ومطار القاهرة الدولي، إلى جانب زيارة قرية تطون بمحافظة الفيوم في إطار ملف الهجرة غير الشرعية.

دور انعقاد جديد بملفات جديدة

ومع قرب استئناف الجلسات، يستعد مجلس الشيوخ لمواصلة دوره التشريعي والرقابي، واستكمال مناقشة مشروعات القوانين وطلبات المناقشة والاقتراحات والملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال دور الانعقاد الثاني.