إعلامية تتهم فرد أمن بكمبوند في الشيخ زايد بالتحرش بابنتها

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا تقدمت به إعلامية، اتهمت خلاله أحد أفراد الأمن العاملين داخل كمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد، بالتحرش بابنتها، وذلك لكشف ملابسات الواقعة والتحقق من صحة ما ورد بالبلاغ.

تفاصيل بلاغ إعلامية

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الإعلامية، أفادت خلاله بتضررها من فرد أمن يعمل داخل أحد الكمبوندات بدائرة مدينة الشيخ زايد، واتهمته بالتعرض لابنتها والتحرش بها.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة المختصة فحص البلاغ، والاستماع إلى أقوال مقدمة البلاغ، إلى جانب استدعاء المشكو في حقه وسماع أقواله، للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما يجري فحص وتفريغ كاميرات المراقبة داخل الكمبوند، للوقوف على حقيقة ما حدث، والتحقق من صحة الاتهامات الواردة في البلاغ.

وتواصل الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.