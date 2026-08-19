طفل يفاجئ السائحين بالتحدث 15 لغة.. مفيدة شيحة: قعدت 20 سنة اتعلم لغة واحدة

في قصة استثنائية لفتت الأنظار، سلطت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، الضوء على طفل مصري يمتلك موهبة نادرة في تعلم اللغات، بعدما تمكن من التحدث بـ15 لغة بطلاقة رغم صغر سنه.

وتناولت مفيدة شيحة خلال إحدى فقرات البرنامج حكاية الطفل حسين، البالغ من العمر 12 عامًا، والذي أثار إعجاب من يلتقي بهم من السائحين بقدرته اللافتة على التواصل بلغات متعددة، وكأنه عاش في عدد كبير من دول العالم.

وأشارت الإعلامية مفيدة شيحة إلى أن شغف حسين باللغات دفعه إلى مواصلة التعلم والتدريب بصورة مستمرة، حتى أصبح قادرًا على التحدث بعدد كبير من اللغات، في إنجاز وصفته بالاستثنائي بالنسبة لطفل في هذا العمر.

وقالت مفيدة شيحة معبرة عن دهشتها من موهبة الطفل: «أنا قعدت 20 سنة أتعلم لغة واحدة»، في إشارة إلى مدى تميز حسين وسرعة قدرته على اكتساب اللغات مقارنة بما يستغرقه تعلم لغة جديدة عادةً.

وكشفت الفقرة أن حسين يستطيع حفظ نحو 500 كلمة في اليوم الواحد، وهو ما ساعده على تطوير حصيلته اللغوية والوصول إلى مستوى متقدم في عدد من اللغات التي يتعلمها.

وتحوّلت قصة الطفل المصري إلى نموذج لافت على أهمية الشغف والمثابرة في اكتساب المهارات، خاصة أن حسين بدأ في سن صغيرة، واستطاع أن يحول حبه للغات إلى موهبة مميزة تجذب انتباه السائحين وكل من يستمع إليه.

