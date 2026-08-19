قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلاب الجامعات المصرية يحصدون 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية في بطولة الخماسي الحديث بإسبانيا
قفزة قوية في أسعار الذهب.. والجرام يقترب من 7300 جنيه الآن
بنك الأهداف الإسرائيلية يتسع .. جيش الاحتلال يُعلن اغتيال قيادات وعناصر لحركة حماس | تفاصيل
نتائج تنسيق الجامعات 2026 | وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب وأولياء الأمور ويؤكد: «النجاح لا يرتبط باسم الكلية»
بعد مفاجأت أسعار الذهب| هل تصبح البورصة ملاذًا آمنا؟
«التعليم العالي» تُعلن الحدود الدُنيا لكليات المرحلة الثانية من التنسيق 2026 «علمي - نظام قديم»
حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. «تنظيم الاتصالات» يحسم الجدل
17 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة .. حماس تتهم حكومة نتنياهو بتقويض وقف إطلاق النار
«مسرح مصر» يستعد لاستقبال الجمهور.. جولة لمتابعة أعمال التطوير والتجهيز قبل افتتاحه | صور
التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 أدبي نظام قديم
ننشر الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2026 «علمي»
خلافات الميراث| حقيقة فيديو البلطجة وترويع المواطنين بالجيزة.. والأمن يضبط أطراف المشاجرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغنام: رقمنة الخدمات وتفعيل الشكاوى وتمكين أصحاب المصلحة ركائز تطوير العمل المحلي

أحمد الغنام
أحمد الغنام
محمد الشعراوي

أكد أحمد الغنام، الأمين العام المساعد، لحزب الإصلاح والنهضة، أهمية رقمنة الخدمات المحلية وتطوير آليات استقبال ومتابعة الشكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات، فضلًا عن تمكين أصحاب المصلحة، بما يدعم استدامة المشروعات وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وشدد على ضرورة تفعيل الرصد والمتابعة الميدانية والمجتمعية، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها، ويحافظ على المال العام، ويرفع كفاءة الأداء على المستوى المحلي، لافتًا إلى أن الشفافية والمساءلة تمثلان أساس العمل المحلي، وأن المواطن شريك أساسي في الرقابة وليس مجرد متلقٍ للخدمة.

 استدامة المشروعات المحلية

وأوضح أن استدامة المشروعات المحلية لا ترتبط فقط بتنفيذها، وإنما بمدى قدرة المجتمع المحلي على المشاركة في تعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أهمية تمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه المشروعات، ويرفع من فرص استدامتها وتحقيق أثر حقيقي ومستمر.

وأشار الأمين العام المساعد إلى ضرورة ضمان استمرار الاستفادة من المتدربين بعد انتهاء البرنامج التدريبي، من خلال تنظيم معسكر مجمع يضم أبرز المتدربين من مختلف المحافظات، لمواصلة تطوير قدراتهم، ورفع جاهزيتهم لتحمل المسؤولية

أحمد الغنام حزب الإصلاح والنهضة الإصلاح والنهضة رقمنة الخدمات المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق

متاحة الآن.. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة

8 كليات تنتظرك في تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. وموعد التسجيل رسمياً

أسعار السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر اليوم.. القوائم الرسمية المعتمدة

الأهلي

مباراة الأهلي وبرشلونة مجانا.. تردد القناة المفتوحة وموعد اللقاء

الذهب

الذهب طار.. ارتفاع مفاجيء في سعر المعدن الأصفر بمصر

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. هل اعتنق أسطورة البرازيل الإسلام؟ كارلوس يكشف الحقيقة

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

ترشيحاتنا

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

فيديو

أحمد ماهر

أحمد ماهر يكشف عن شخصيات يتمنى تقديمها على الشاشة.. خاص

بربري وريم

بعد زواجها من آخر.. بربري يفاجئ ريم برسالة غير متوقعة

هويدا الغرباوي

30 سنة زواج و4 أبناء.. أول تعليق من هويدا الغرباوي بعد انفصالها عن حسام حسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد