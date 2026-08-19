الغنام: رقمنة الخدمات وتفعيل الشكاوى وتمكين أصحاب المصلحة ركائز تطوير العمل المحلي

أكد أحمد الغنام، الأمين العام المساعد، لحزب الإصلاح والنهضة، أهمية رقمنة الخدمات المحلية وتطوير آليات استقبال ومتابعة الشكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات، فضلًا عن تمكين أصحاب المصلحة، بما يدعم استدامة المشروعات وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وشدد على ضرورة تفعيل الرصد والمتابعة الميدانية والمجتمعية، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها، ويحافظ على المال العام، ويرفع كفاءة الأداء على المستوى المحلي، لافتًا إلى أن الشفافية والمساءلة تمثلان أساس العمل المحلي، وأن المواطن شريك أساسي في الرقابة وليس مجرد متلقٍ للخدمة.

استدامة المشروعات المحلية

وأوضح أن استدامة المشروعات المحلية لا ترتبط فقط بتنفيذها، وإنما بمدى قدرة المجتمع المحلي على المشاركة في تعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أهمية تمكين أصحاب المصلحة من المشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يعزز شعورهم بالمسؤولية تجاه المشروعات، ويرفع من فرص استدامتها وتحقيق أثر حقيقي ومستمر.

وأشار الأمين العام المساعد إلى ضرورة ضمان استمرار الاستفادة من المتدربين بعد انتهاء البرنامج التدريبي، من خلال تنظيم معسكر مجمع يضم أبرز المتدربين من مختلف المحافظات، لمواصلة تطوير قدراتهم، ورفع جاهزيتهم لتحمل المسؤولية