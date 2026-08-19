البرلمان الأوكراني يختار يفغيني خمارة وزيرا للدفاع

صوت أعضاء البرلمان الأوكراني اليوم الأربعاء ، لصالح تعيين يفغيني خمارة وزيرا للدفاع بواقع 312 صوتا، بحسب RT.

وأعلن عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك ، أمس الثلاثاء أن الرئيس الأكراني، فلاديمير زيلينسكي قدم إلى البرلمان اقتراحا بتعيين أندريه سيبيغا وزيرا للخارجية، ويفغيني خمارة للدفاع.

وفي 16 يوليو الماضي، وافق البرلمان الأوكراني على 16 وزيرا جديدا، تاركا مقعدي الخارجية والدفاع شاغرين.

ووقع زيلينسكي في 22 يوليو مرسوما بتعيين قائد القوات المشتركة الأوكرانية ميخائيل دراباتي قائدا عاما بدلا من ألكسندر سيرسكي.