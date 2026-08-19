ماكرون يدعو لبنان إلى اجتماع تحضيري في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن

تسلم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لبنان إلى المشاركة في اجتماع تحضيري يُعقد بباريس في 17 سبتمبر المقبل، تمهيدًا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.

ويشارك في الاجتماع التحضيري وفود عسكرية وخبراء من عدد من الدول، على أن يتركز البحث على التحضيرات للمؤتمر الدولي وسبل تعزيز الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وبحسب الرسالة، يندرج الاجتماع في إطار الجهود الفرنسية الرامية إلى حشد الدعم الدولي للمؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، وتعزيز قدراتها بما يمكّنها من القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية السيادة اللبنانية.