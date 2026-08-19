أنقرة: مزاعم إسرائيل بحق تركيا محاولة لشرعنة غاراتها على سوريا

قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، إن المزاعم التي أطلقها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بحق تركيا، تهدف إلى شرعنة الغارات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأوضحت رئاسة دائرة الاتصال بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، أن الاتهامات الواردة في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد تركيا تنبع من نية "نتنياهو"، مواصلة سياساته التوسعية المزعزعة للاستقرار في المنطقة قبيل الانتخابات في إسرائيل المرتقبة في أكتوبر المقبل.

وشددت رئاسة دائرة الاتصال على أن تركيا - شأنها شأن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي - تؤيد إرساء السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت "السبيل الوحيد لتحقيق ذلك يمر عبر تخلي نتنياهو عن سياساته العدوانية واحترامه للقانون الدولي".

وأكدت أن "تركيا ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية على أساسٍ مشروعٍ من أجل إرساء الأمن والاستقرار والرفاه في سوريا، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بزعزعة استقرار سوريا".