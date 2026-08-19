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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توترات الشرق الأوسط ترفع فاتورة وقود "كينيا إيروايز" 72% وتعطل الصيانة

توترات الشرق الأوسط ترفع فاتورة وقود "كينيا إيروايز" 72% وتعطل الصيانة
توترات الشرق الأوسط ترفع فاتورة وقود "كينيا إيروايز" 72% وتعطل الصيانة
أ ش أ

 أعلنت شركة الخطوط الجوية الكينية "كينيا إيروايز" اليوم الأربعاء أن تداعيات توترات الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع تكاليف الوقود التي تتحملها الشركة بنسبة 72% خلال النصف الأول من العام الجاري .

وأوضحت الشركة في بيان أن تداعيات الصراع لم تقتصر على ارتفاع تكاليف الوقود، بل تسببت أيضا في تأخر وصول قطع غيار الطائرات، إلى جانب تعطل أعمال الصيانة.

ومن المقرر أن تعلن الشركة، التي تعد واحدة من أكبر شركات الطيران في أفريقيا، نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2026 في مطلع الأسبوع المقبل.

ومن جانبه، قال جورج كمال، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، للصحفيين في نيروبي، إن الشركة تأثرت بشدة جراء الحرب في الشرق الأوسط ، موضحا أن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 72% خلال النصف الأول من العام، وأصبحت تكاليف الوقود تمثل ما يصل إلى 50% من إجمالي تكاليف الشركة.

وأضاف أن الشركة تواجه أيضا تأخرا في تسليم قطع غيار الطائرات، وتراجعا في عدد الطائرات المتاحة للتشغيل، إلى جانب الارتفاع العالمي في معدلات التضخم، مشيرا إلى أن هذه العوامل ستؤثر على إيرادات الشركة.

وأوضح كمال أن النقص العالمي في إمدادات قطع غيار الطائرات يؤثر على العديد من شركات الطيران، إلا أن كينيا إيروايز تتضرر بصورة أكبر بسبب صغر حجم أسطولها، الذي يضم 40 طائرة فقط.

وقال: "لدينا طلب، وكل مسار نشغله يكون ممتلئا، ولذلك نحتاج إلى الطائرات في أسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن الشركة تنتظر تسلم طائرتين من طراز بوينج 737، فيما رفضت طائرتين أخريين كان من المقرر تسلمهما في أبريل الماضي، بعد فشلهما في اجتياز اختبارات الفحص.

وكانت "كينيا إيروايز" قد سجلت العام الماضي خسائر قبل خصم الضرائب بلغت 17.93 مليار شلن كيني، بما يعادل نحو 138.56 مليون دولار، نتيجة انخفاض الإيرادات، وذلك بعد تحقيقها أرباحا في الفترة السابقة.

وقال كمال إن الشركة تراجع جميع عقودها بحثا عن سبل لخفض النفقات، موضحا أن هامش الربح لكل مقعد يبلغ 1.50 دولار فقط، وأن الشركة مطالبة بتوفير كل دولار تحققه.

ويبلغ سعر صرف الدولار نحو 129.40 شلن كيني.

شركة الخطوط الجوية الكينية "كينيا إيروايز" هي الناقل الوطني لكينيا، وتُعد من أبرز شركات الطيران في شرق أفريقيا وتقدم رحلات جوية إلى عدد من الوجهات في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

شركة الخطوط الجوية الكينية كينيا إيروايز توترات الشرق الأوسط ارتفاع تكاليف الوقود

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