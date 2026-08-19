تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. «ميركافا» تستهدف الخيام بـ4 قذائف وتوغل في ميس الجبل

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تصعيدًا ميدانيًا، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت بلدات المنصوري والخيام وميس الجبل.

وألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة في بلدة المنصوري، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة التي سقطت فيها، فيما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير منزل في بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.

كما استهدفت دبابة «ميركافا» إسرائيلية بلدة الخيام بأربع قذائف، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في محيط البلدة. وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متواصل تشهده مناطق جنوبية عدة خلال الأيام الأخيرة.

وفي ميس الجبل، توغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية للمدينة، وتحديدًا في منطقة دوبيه، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبته عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة النشاط العسكري الإسرائيلي، مع تسجيل عمليات قصف وتفجير وتحركات برية في عدد من البلدات والمناطق الحدودية.