في أول تداولاتها ببورصة شنغهاي.. أسهم شركة "يونيتري" للروبوتات الشبيهة بالبشر تقفز 600%

حققت شركة يونيتري، أكبر شركة مصنعة للروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم، دخولا مذهلا خلال أول ظهور لها في بورصة شنغهاي، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 600%.

فقد ارتفعت أسهم الشركة المعروفة رسميا باسم يوشو تكنولوجي، وفق بيانات بورصة شنغهاي، إلى 1100 يوان خلال تعاملات اليوم / الأربعاء /، مقارنة بسعر طرح أولي بلغ 150.8 يوان، قبل أن تتراجع مكاسب السهم لاحقا إلى نحو 500%.

ويأتي هذا الصعود القوي في وقت يبحث فيه المستثمرون عن الشركات الواعدة في قطاع الروبوتات، الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات المنافسة في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأغلق سهم الشركة عند 845 يوانا في سوق ستار المتخصص في التكنولوجيا، مما رفع قيمة الشركة إلى حوالي 50 مليار دولار.

وتأسست يونيتري عام 2016، وتمكنت خلال العام الماضي من شحن أكثر من 5500 روبوت شبيه بالبشر، في مؤشر على تنامي الطلب على هذه التكنولوجيا.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر مرشح لتحقيق نمو سريع خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بارتفاع حجم المبيعات من نحو ملياري دولار في 2025 إلى 300 مليار دولار بحلول 2035.

وشهد الطرح العام الأولي للشركة إقبالا استثنائيا من المستثمرين الأفراد في الصين، إذ تجاوز الطلب على شريحة الأسهم المخصصة لهم المعروض بآلاف المرات.

وتُعد يونيتري من بين عدد محدود من الشركات المدرجة عالميا والمتخصصة في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر.

وفي المقابل، لا تزال منافستها الأكبر أجيبوت شركة خاصة، بينما تتداول أسهم يو بي تيك المنافسة الأصغر في بورصة هونج كونج.

ولا تقتصر المنافسة على الشركات المدرجة حاليا، إذ تستعد ست شركات صينية أخرى على الأقل متخصصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر لطرح أسهمها للاكتتاب العام، من بينها ديب روبوتيكس وليجو روبوتيكس.

ويمتلك وانج شينجشينج، مؤسس يونيتري في عام 2016 ورئيسها التنفيذي الحالي، نحو 20% من أسهم الشركة.

وأدى الارتفاع الحاد في قيمة السهم إلى تجاوز ثروته الشخصية، على أساس قيمة حصته السوقية، 12 مليار دولار .