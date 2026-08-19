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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عقول مصرية.. مقترح برلماني لتحويل أفكار شباب الجامعات إلى حلول تخدم المشروعات القومية

النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم
النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم
فريدة محمد

أكد النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تمكين الشباب يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للدولة، مشددًا على أهمية إشراك شباب الجامعات في دعم المشروعات القومية وتقديم الأفكار والرؤى المبتكرة.

وأوضح أن طاقات الشباب تمثل ثروة بشرية يمكن توظيفها في مواجهة التحديات العمرانية والبيئية والإدارية، بما يدعم أهداف الجمهورية الجديدة ويعزز مسار التنمية المستدامة.

مقترح بإطلاق مسابقة «عقول مصرية»

واقترح عبد الخالق إبراهيم إطلاق مسابقة «عقول مصرية» ضمن سلسلة من المسابقات المتخصصة، بهدف اكتشاف واستقطاب المواهب الشابة من طلاب الجامعات والخريجين الجدد، وإتاحة منصة منظمة أمامهم لتقديم حلول وأفكار غير تقليدية قابلة للتطبيق في المشروعات القومية.

وأكد أن المسابقة يمكن أن تمثل حلقة وصل بين الأفكار الأكاديمية واحتياجات المشروعات على أرض الواقع، بما يشجع الابتكار والمنافسة الإيجابية.

دعم توجه الدولة لتمكين الشباب

وأشار النائب إلى أن المقترح يأتي اتساقًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إتاحة مساحة للشباب للحوار والنقاش وطرح المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز مشاركتهم في خدمة المجتمع.

وأضاف أن إشراك الشباب في المشروعات القومية يعزز لديهم ثقافة الانتماء والمسؤولية الوطنية، ويمنحهم فرصة حقيقية لتحويل أفكارهم إلى مشروعات وحلول عملية.

هيئة المجتمعات العمرانية لتمويل وتنظيم المسابقة

واقترح عضو لجنة الإسكان أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنظيم وتمويل المسابقات، باعتبارها جهة رئيسية في تنفيذ وإدارة العديد من مشروعات التنمية العمرانية.

وأوضح أن هذا الدور يضمن استدامة التمويل، ويساعد على توجيه مخرجات المسابقة نحو الاحتياجات الفعلية للمشروعات الحالية والمستقبلية.

شراكة مع القطاع الخاص لاحتضان الأفكار

كما دعا عبد الخالق إبراهيم إلى إشراك شركات التطوير العقاري والمقاولات الكبرى في المسابقة من خلال شراكات مؤسسية، بما يتيح للقطاع الخاص المساهمة في التمويل والرعاية واحتضان الأفكار المتميزة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة يمكن أن تسهم في إعداد كوادر شابة مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتحقق في الوقت نفسه استفادة متبادلة للدولة والقطاع الخاص.

قاعدة بيانات للمواهب والأفكار

وأكد النائب أن «عقول مصرية» يمكن أن تتجاوز فكرة المسابقة التقليدية، لتصبح نواة لقاعدة بيانات تضم المواهب والأفكار القابلة للتطبيق في مجالات التنمية العمرانية.

وشدد على أهمية الاستفادة من هذه الأفكار في دعم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل والمشروعات القومية.

بمجلس النواب النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم عقول مصرية

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