الغنام: الالتحام الجماهيري هو مفتاح التغيير السياسي

أكد أحمد الغنام أمين العمل الجماهيري بحزب العدل، أن الالتحام المباشر مع الجماهير هو البوابة الحقيقية لصنع التغيير السياسي.

وشدد على أن بناء جسور من الثقة والتفاهم مع الناخبين ليس خيارًا، بل ضرورة لا غنى عنها لضمان تفاعل إيجابي مع مرشحي الحزب في المعركة الانتخابية القادمة، وهو ما سيُترجم في النهاية إلى فوز مستحق بثقة الشعب.

وأوضح الغنام أن تلك التحركات الميدانية ليست مجرد حملات دعائية، بل هي فرصة ثمينة للاستماع إلى نبض الشارع، وفهم عميق للمشكلات، والوقوف على الاحتياجات الحقيقية وتطلعات الناس داخل الدوائر الانتخابية هذا التواصل المباشر هو ما يعزز المشاركة المجتمعية، ويحول العلاقة بين مرشحي العدل وأبناء دوائرهم إلى شراكة حقيقية مبنية على الثقة المتبادلة.

وفي ختام تصريحاته، أكد الغنام أن حزب العدل يراهن على هذه الاستراتيجية الجماهيرية لأنها وحدها القادرة على تحقيق الفارق فالتغيير لا يُصنع من المكاتب المغلقة، بل يُصنع من الميدان، ومن خلال التفاعل الصادق مع المواطنين.

وتابع إن حزب العدل يرى أن مستقبل الوطن يكمن في صوت كل فرد، وفي ثقته بقدرة مرشحيه على تحقيق تطلعاته.