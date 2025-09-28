برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت الموقف المصري العادل ورسخت الثقة الدولية

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت بمثابة تجسيد حي لثوابت السياسة الخارجية المصرية، حيث عبّرت بصدق عن صوت الشعوب العربية والإسلامية التي تعاني من آثار الحروب والاحتلال والتهجير القسري.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الوزير نجح في تقديم قراءة دقيقة للمشهد الإقليمي، عندما حذّر من أن الشرق الأوسط يقترب من حافة الانفجار، مشيراً إلى أن مصر لم تكتف بطرح التحذيرات، بل قدمت مبادرات عملية من خلال تعاونها مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب طرح خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع دون المساس بحقوق أهله أو تهجيرهم، وهو ما لاقى قبولاً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أبرز ما عكسته الكلمة هو موقف مصر الحاسم الرافض لأن تكون شريكاً في "نكبة جديدة"، والتأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو حرب غير عادلة قائمة على القتل والتجويع، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية للتحرك الفوري ووقف هذه الجرائم.

وأشار نائب القليوبية، إلى أن الخطاب تطرق بوضوح لملفات الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها قضية سد النهضة، حيث أكد الوزير أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية وستلجأ إلى كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.

وشدد النائب مدحت الكمار أن كلمة الوزير تضمنت دعوة صريحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بما يحقق تمثيلاً أكثر عدلاً للدول النامية، إلى جانب التأكيد على أولوية مواجهة التحديات المناخية والتنموية.