قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت الموقف المصري العادل ورسخت الثقة الدولية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعه بمجلس النواب، أن الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت بمثابة تجسيد حي لثوابت السياسة الخارجية المصرية، حيث عبّرت بصدق عن صوت الشعوب العربية والإسلامية التي تعاني من آثار الحروب والاحتلال والتهجير القسري.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الوزير نجح في تقديم قراءة دقيقة للمشهد الإقليمي، عندما حذّر من أن الشرق الأوسط يقترب من حافة الانفجار، مشيراً إلى أن مصر لم تكتف بطرح التحذيرات، بل قدمت مبادرات عملية من خلال تعاونها مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب طرح خطة متكاملة لإعادة إعمار القطاع دون المساس بحقوق أهله أو تهجيرهم، وهو ما لاقى قبولاً واسعاً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أبرز ما عكسته الكلمة هو موقف مصر الحاسم الرافض لأن تكون شريكاً في "نكبة جديدة"، والتأكيد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو حرب غير عادلة قائمة على القتل والتجويع، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية للتحرك الفوري ووقف هذه الجرائم.

وأشار نائب القليوبية، إلى أن الخطاب تطرق بوضوح لملفات الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها قضية سد النهضة، حيث أكد الوزير أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية وستلجأ إلى كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.

وشدد النائب مدحت الكمار أن كلمة الوزير تضمنت دعوة صريحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بما يحقق تمثيلاً أكثر عدلاً للدول النامية، إلى جانب التأكيد على أولوية مواجهة التحديات المناخية والتنموية.

مجلس النواب النائب مدحت الكمار الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يحضر مباراة شتشيتشين وليجا وارسو بالدوري البولندي

بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. توماسبيرج يحضر مباراة شتشيتشين وليجا وارسو بالدوري البولندي

الزمالك

تقدر تفرح جماهيرك..طارق السيد يدعم الزمالك قبل لقاء القمة

الزمالك

لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة للاعبي القلعة البيضاء قبل لقاء القمة

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

المزيد