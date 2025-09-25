قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
أول رد من مدحت شلبي بعد أزمته مع الخطيب
مجلس الخطيب يدرس تغيير موعد فتح باب الترشح لانتخابات الأهلي
لجنة التخطيط بالأهلي تبحث عن بديل برونو لاج.. والخطيب يقود اجتماع لجنة التخطيط
وزير الخارجية السعودي: إنشاء تحالف جديد لتمويل السلطة الفلسطينية
شريف عامر: تصريحات ترامب حول قرب نهاية الحرب في غزة يجب التعامل معها بحذر
برلمان

برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس الثوابت المصرية الراسخة والتزام مصر الكامل بمبادئ الشرعية الدولية، مشيدًا بالرسائل الواضحة التي حملتها الكلمة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن الكلمة أكدت رفض مصر القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وكافة الانتهاكات الإسرائيلية، موضحًا أن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية تتماشى مع مبادئ القانون الدولي لضمان الأمن والاستقرار.

وشدد عضو مجلس النواب على أن إشارة مدبولي إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية حول ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية يضع أساسًا قانونيًا قويًا للمحاسبة الدولية، ويوفر الأدلة اللازمة لمقاضاتها أمام المحاكم الدولية.

وأوضح نائب القليوبية أن دعوة مدبولي للاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين، واقتراحه استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، يعكس فهم مصر العميق لمبدأ المسؤولية الجماعية في القانون الدولي، ويرسخ مفهوم العدالة الانتقالية ومعالجة الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة.

واختتم النائب مدحت الكمار أن كلمة رئيس الوزراء أرسلت رسائل واضحة حول ضرورة تطبيق مبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع الأزمات الدولية، مؤكدة أن موقف مصر يتماشى مع روح ميثاق الأمم المتحدة ويعزز التزامها بالشرعية الدولية وحماية حقوق الشعوب.

