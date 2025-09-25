برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن كلمة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس الثوابت المصرية الراسخة والتزام مصر الكامل بمبادئ الشرعية الدولية، مشيدًا بالرسائل الواضحة التي حملتها الكلمة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار الكمار، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن الكلمة أكدت رفض مصر القاطع للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وكافة الانتهاكات الإسرائيلية، موضحًا أن حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية تتماشى مع مبادئ القانون الدولي لضمان الأمن والاستقرار.

وشدد عضو مجلس النواب على أن إشارة مدبولي إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية حول ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية يضع أساسًا قانونيًا قويًا للمحاسبة الدولية، ويوفر الأدلة اللازمة لمقاضاتها أمام المحاكم الدولية.

وأوضح نائب القليوبية أن دعوة مدبولي للاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين، واقتراحه استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، يعكس فهم مصر العميق لمبدأ المسؤولية الجماعية في القانون الدولي، ويرسخ مفهوم العدالة الانتقالية ومعالجة الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة.

واختتم النائب مدحت الكمار أن كلمة رئيس الوزراء أرسلت رسائل واضحة حول ضرورة تطبيق مبادئ العدالة والمساواة في التعامل مع الأزمات الدولية، مؤكدة أن موقف مصر يتماشى مع روح ميثاق الأمم المتحدة ويعزز التزامها بالشرعية الدولية وحماية حقوق الشعوب.