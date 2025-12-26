إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان

أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي أن عملية بيسان وقعت في 3 مواقع، وأسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 6 آخرين.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر في الشاباك: منفذ العملية يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وقال جيش الاحتلال: نستعد للدخول لتنفيذ نشاط عملياتي في مدينة قباطية.

فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي: عملية بيسان تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لتمرير قانون عقوبة الإعدام على المنفذين.

