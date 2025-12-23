بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن

قالت الشرطة الهولندية إن سيارة اندفعت نحو حشد من الأشخاص كانوا ينتظرون مشاهدة عرض في مدينة نونسبيت مساء أمس الاثنين، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ثلاثة منهم على الأقل إصاباتهم خطيرة.





وأضافت الشرطة الحادث لا يبدو متعمدا في الوقت الحالي، لكنها فتحت تحقيقا.

وأوضحت شرطة غيلدرلاند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الناس كانوا ينتظرون لمشاهدة عرض لمركبات مزينة بأضواء عيد الميلاد في مدينة نونسبيت الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا شرق أمستردام، ودهستهم السيارة.

وأشارت الشرطة إلى أن السائقة وهي امرأة (56 عاما) من نونسبيت، أصيبت بجروح طفيفة وتم توقيفها "كما هو معتاد في حوادث المرور الخطيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت بلدية إلبورغ المجاورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن العرض توقف بعد الحادث.

وصرح رئيس البلدية يان ناثان روزندال بأن "ما كان ينبغي أن يكون لحظة تضامن انتهى بقلق وحزن كبيرين".