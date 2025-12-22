جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني في خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نسفت عدد من المباني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت عملية نسف ضخمة في خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مديينك جباليا شمال القطاع، في حين أطلقت الدبابات الرصاص تجاه حي التفاح شرق مدينة غزة.



وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية بهدم ستة منازل قيد الإنشاء.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخطرت بهدم ستة منازل قيد الإنشاء في بلدة ترقوميا، حيث داهمت منطقة شعب البير في ترقوميا، وسلّمت إخطارات بهدم ستة منازل مكوّنة من عدة طوابق.