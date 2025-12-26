قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه
انقسام فى مجلس الزمالك.. مصير غامض لـ أحمد عبدالرؤوف قبل انتهاء أمم إفريقيا
بعدد 45 لجنة.. توافد كثيف لأعضاء الجمعية العمومية على انتخابات الاتحاد
إسعاف الاحتلال الإسرائيلي يكشف حجم خسائر عملية بيسان
الليلة.. 40 ألف مشجع مغربي يؤازرون منتخب مصر فى مواجهة جنوب أفريقيا
القومي للسينما يقيم العرض الخاص للفيلم التسجيلي هي بدار الأوبرا المصرية
جيش الاحتلال: منفذ عملية بيسان يدعى أحمد أبو الرب وينتمي لحركة الجهاد الإسلامي
MiXED ZONE.. حقيقة تغريم الكاف لـ منتخب مصر قبل مواجهة جنوب إفريقيا
حسام حسن يفاجئ الجميع بتغيرات على تشكيل المنتخب
سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مسجد الإمام علي بن أبي طالب لـ 8 أشخاص و18مصاباً
الدنيا دار حرث.. خطيب المسجد النبوي: ميدان للتنافس في الطاعة وفعل الخيرات
ضبط 3 متهمين في واقعة تهديد آخرين بأنبوبة بوتاجاز وسلاح أبيض في طوخ بالقليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دهس مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 70 عاما

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية  بوقوع عملية دهس لمستوطن يبلغ من العمر 70 عاما وقتيلان ، حيث أشارت  هيئة البث الإسرائيلية إلى  أن منفذ العملية في بيت شان فلسطيني من قباطية قرب جنين.

وبحسب ماصرح به الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ؛ فقد  تبين من التحقيق الأولي أن الحادث متسلسل بدأ في مدينة بيت شان حيث تم دهس أحد المشاة، ثم طعنت شابة في منطقة طريق 71 (عين حارود)، وفي النهاية تم تحييد المشتبه به في منطقة تقاطع المعونات في عفولة بواسطة أحد المارة.

وذكر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية كذلك : الشخص الذي تم تحييده هو من سكان الأراضي الفلسطينية، نقل إلى المستشفى في حالة متوسطة والتحقيق في الحادث لا زال مستمرا في جميع المواقع.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: منفذ العملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية قبل عدة أيام وبقي بها حتى تنفيذ الهجوم.

حادث دهس إذاعة الجيش الإسرائيلي جنين هيئة البث الإسرائيلية مدينة بيت شان

