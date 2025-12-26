دهس مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 70 عاما

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع عملية دهس لمستوطن يبلغ من العمر 70 عاما وقتيلان ، حيث أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن منفذ العملية في بيت شان فلسطيني من قباطية قرب جنين.

وبحسب ماصرح به الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية ؛ فقد تبين من التحقيق الأولي أن الحادث متسلسل بدأ في مدينة بيت شان حيث تم دهس أحد المشاة، ثم طعنت شابة في منطقة طريق 71 (عين حارود)، وفي النهاية تم تحييد المشتبه به في منطقة تقاطع المعونات في عفولة بواسطة أحد المارة.

وذكر الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية كذلك : الشخص الذي تم تحييده هو من سكان الأراضي الفلسطينية، نقل إلى المستشفى في حالة متوسطة والتحقيق في الحادث لا زال مستمرا في جميع المواقع.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: منفذ العملية تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية قبل عدة أيام وبقي بها حتى تنفيذ الهجوم.