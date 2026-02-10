ممكن توصل للشطب .. قرارات من نقابة الموسيقين بعد التحقيق مع دنيا الألفى

كشف طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، تفاصيل التحقيق مع المطربة دنيا الألفي، وذلك على خلفية الفيديو المتداول لها أثناء إحيائها إحدى المناسبات، والذي ظهرت فيه وهي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء.



وقال مرتضى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة عبيد عبر قناة الشمس، إن الواقعة تم التعامل معها بشكل فوري من قبل النقابة، مؤكدًا أن ما حدث لا تقبله أي لائحة أو قانون أو مبادئ مجمتعية.

أوضح أن النقابة أخطرت دنيا الألفي بالتحقيق فور انتشار الفيديو، وتم استدعاؤها أمام الشئون القانونية، حيث خضعت للتحقيق بشكل عاجل، وانتهت الإجراءات بتوقيع عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى إيقافها عن مزاولة المهنة لمدة شهرين.

أشار المتحدث الرسمي للنقابة إلى أن مصر دائمًا ولادة بالمواهب، وأن الموهبة وحدها لا تكفي إذا لم تقترن بالالتزام والانضباط، مؤكدًا أن النقابة تتخذ موقفًا رادعًا عند حدوث أي تجاوزات، بينما يتم اللجوء إلى الشطب النهائي في حال تكرار المخالفات.