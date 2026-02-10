الرئيس السيسي: مصر تعتزم تنظيم قمة أعمال إفريقية خلال العام الجارى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة إنما يعكس عزمنا والتزامنا المشترك، بتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية فى التنمية والرخاء.

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”: "تؤكد مصر أهمية تعظيم الاستفادة، من الأدوات والآليات الإفريقية المتاحة، وتضافر جهود مؤسسات التمويـل الإفريقيـة لدعم التكامـل الاقتصــادى".

وتابع الرئيس السيسي: " تعتزم مصر تنظيم قمة أعمال إفريقية خلال العام الجارى، تلبى احتياجات هذه المرحلة، وتسهم فى تعزيز الترابط والتكامل، بين الحكومات وقطاعات الأعمال ومؤسسات التمويل الإفريقية".

وأكمل الرئيس السيسي: "وفى الختام.. أتوجه بالشكر مجددا، لكافة القادة والمسئولين، الذين شاركوا فى اجتماعنا اليوم، ولدعمكم الصادق خلال فترة رئاستى للجنة التوجيهية كما أتمنى للرئيس القادم للجنتنا، صادق الأمنيات بالنجاح والتوفيق وأغتنم هذه المناسبة؛ لأؤكد ثقتى فى قيادة السيدة المديرة التنفيذية للوكالة، سكرتارية الوكالة لولاية ثانية، للبناء على ما حققته الوكالة؛ من دور محورى ومهم، فى دعم جهود التنمية بالقارة".