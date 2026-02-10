قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: النيباد نجحت فى توفير تمويل قيمته 100مليون دولار لدعم خدمات الصحة فى أفريقيا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن وكالة النيباد نجحت فى توفير تمويل قيمته "100" مليون دولار أمريكى، لدعم خدمات الصحة العامة فى الدول الإفريقية ، وساهمت فى إعداد وإطلاق خارطة العمل الجـديــدة، لبرنامـــج التنميـــة الزراعيـــة الشـــامل، وأطلقت عددا من المبادرات، لتمكين وبناء قدرات المرأة والشباب، فى قطاعات حيوية مثل الابتكار والاقتصاد الرقمى، ودعمت جهود التصنيع وربط سلاسل القيمة المضافة، فى إطار التفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام  اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”،:" تبنت الوكالة مقاربة شاملة، تراعى الارتباط المباشر بين السلم والأمن والتنمية وقد حرصت مصر فى إطار رئاستها للجنة التوجيهية، وبصفتها رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات فى الاتحاد الإفريقى، على الانتهاء من تحديث سياسة الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار، مع انتهاج مقاربة متطورة لبناء السلام، وتعزيز التعاون بين الوكالة؛ ومركز الاتحاد الإفريقى للتنمية وإعادة الإعمار بالقاهرة، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وتابع الرئيس السيسي:" عملنا على توظيف الشراكات الإفريقية المختلفة، لخدمة الأولويات والمصالح التنموية للقارة وشعوبها بما فى ذلك عبر حث القوى الاقتصادية الكبرى، على الاستثمار وتوفير التمويل، للمشروعات ذات الأولوية فى القارة الإفريقية وحرصنا على إلقاء الضوء، على أزمة الديون المتراكمة، التى تعانى منها دولنا، وإبراز الحاجة لإصلاح النظام الاقتصادى العالمى، ليكون أكثر عدلا وقدرة على تلبية الاحتياجات الإفريقية".

وأكمل الرئيس السيسي:"  وفى إطار التعامل مع تحديات المناخ؛ التى تؤثر سلبا على جهود التنمية فى إفريقيا فقد استضافت مصر؛ "مركز التميز للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ"، التابع للنيباد، والذى يدعم قدرات الدول الإفريقية، فى المجالات المتعلقة بالمرونة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتلافى التداعيات السلبية على السلم والأمن والتنمية".

ولفت الرئيس السيسي:"  وعلى الصعيد الوطنى؛ استمرت مصر فى تبادل تجاربها التنموية، مــع الــدول الإفريقيــة الشــــقيقة، بما فى ذلك نماذج التمويل المبتكرة والشراكات العامة والخاصة، للإسراع بتنفيذ المشروعات والخطط التنموية فى دولنا كما دشنت مصر؛ آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات، بدول حوض النيل الشقيقة، خاصة فى مجالات المياه والغذاء والطاقة وخصصنا لتلك الآلية "100" مليون دولار من مواردنا الوطنية، كنواة لحشد التمويل، من الشركاء والمؤسسات المالية الدولية والإفريقية والقطاع الخاص. 

السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو مصر النيباد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

إعادة تشغيل شركة الكرة.. قرارات جديدة من اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

الاسماعيلي

قرارات حاسمة لمجلس إدارة الإسماعيلي

طائرة الزمالك

الزمالك يستعيد توازنه ويتفوق على بتروجت في سوبر رجال الطائرة

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد