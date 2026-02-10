بسنت شوقي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة بسنت شوقي عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري.

بسنت شوقي

وظهرت بسنت في الصورة بإطلالة متميزة وميكب هادي أبرز جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعهيا.

وكان قد شارك الفنان محمد فراج رسالة لزوجته بسنت شوقي في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وكتب فراج، عبر فيديو شاركه للفنانة بسنت شوقي: “ربنا يخليكي ليا يا أحلى ونس”.

وكان قد هنأ الفنان محمد فراج، زوجته الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلادها برسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب فراج، في رسالة رومانسية: “ماينفعش أقولك كل سنة وانتي طيبة قبل ما أقولك جوايا شكر وحب واعتراف بالجميل وحاجات كتير أوي ليكي.. إنتي طول عمرك معايا بتنصحيني بتوعيني بتحبيني مؤمنة بيا سابقاني دايما بخطوة”.

وتابع: “استحملتيني واستحملتي عصبيتي وقلقي وسخافتي وقت الشغل وخصوصا الفترة اللي فاتت واللي كان فيها الموج عالي”.