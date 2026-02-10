نجلاء بدر: المتحرش لص وكلنا بنتعرض للمضايقات دي

علقت الفنانة نجلاء بدر على واقعة فتاة الأتوبيس، التي اتهمت أحد الشباب بالتحرش بها، مؤكدة أن كثيرًا من الفتيات يتعرضن لمثل هذه المواقف دون القدرة على إثباتها أو الحديث عنها.



وأشارت نجلاء بدر إلى أن دعم الرأي العام للفتاة، رغم صعوبة إثبات الواقعة، يعود إلى أن عددًا كبيرًا من النساء مررن بتجارب تحرش لفظي أو جسدي أو بصري، دون امتلاك دليل واضح، موضحة أن المتحرش لا يقدم على فعلته بشكل علني.



وشبّهت الفنانة المتحرشين بـ«اللصوص»، مؤكدة أنهم يتصرفون بخفة وخداع، تمامًا مثل النشال الذي يسرق دون أن يراه أحد، ما يجعل كشفهم أو إثبات جرائمهم أمرًا بالغ الصعوبة.