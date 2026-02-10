ميكب هادي.. منة عرفة تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

شاركت الفنانة منه عرفة متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري.

منة عرفة

وظهرت منه عرفة في الصور بإطلالة شتوية متميزه معتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها، نالت إعجاب متابعهيا.

حلت الفنانة منة عرفة كضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الإعلامية يمنى بدراوي، المذاع علي قناة النهار ، وتحدثت من خلاله عن نجاحها الكبير خلال مسلسل وتقابل حبيب برمضان الماضي ٢٠٢٥، وخطواتها خلال الفترة الحالية .

عبرت الفنانة منة عرفه عن سعادتها الكبيرة بمسلسل وتقابل حبيب برمضان الماضي قائلة، "احساس النجاح لايوجد مثيل له، فلقد تذوقت طعم النجاح، وأثناء التصوير كنا مبسوطين للغاية، خاصة في ظل التعاون مع المخرج محمد الخبيري، الذي أتمني له كل الخير ، وقد تفأجات من نفسي بالمسلسل، ويعتبر ذلك الدور نقلة في مشواري الفني".

وتحدثت منة عرفه عن طبيعة الخلاف بينها وبين الفنان محمد نجاتي قائلة، "لا يوجد خلاف بيني وبين محمد نجاتي، هو زميل لي واحترمه وأقدره بشدة".

وكشفت عن كواليس فيلم مطب صناعي بطولة الفنان أحمد حلمي، " تعرضت للغرق في فيلم مطب صناعي، والمخرج وائل إحسان كان يصور تحت الماء، وكنت هموت بجد، وجاء لي فوبيا من نزول أي حمام سباحة لمدة ٤ سنوات".

مواقف صعبة لـ منة عرفة

ومن المواقف الصعبة التي تعرضت لها الفنانة منة عرفه قائلة، " أصيبت بالزايدة في مسلسل ليالينا ٨٠، وشعرت بوجع شديد، وجاء لي طبيب في التصوير وقال لي أن الامر خطر، ولكني أكملت التصوير وأثناء عودتي في الطريق تعبت بشدة، وتم نقلي إلى المستشفي، كنت بموت من الوجع، وانفجرت الزايدة أثناء العملية، وبعد ٤ أيام اضطريت لنزول التصوير ".

وعن مسلسل القاصرات قالت، " من الأعمال المهمةالتي قدمتها خلال مشواري الفني، وصورته عندما أتممت ١٦ عاما، كنا حريصين علي توصيل رسالة بدون خدش حياء أحد".

وعن فكرة إجرائها عمليات التجميل قالت، " أجريت عملية مرة واحدة في شفايفي، لكن الاخبار كانت تتحدث أنني أجريت عدة عمليات تجميل وهذا ليس له أساس من الصحة، ولكني في مهرجانات ومناسبات أحرص عاي وضع ميكب كامل نظرا لطبيعة الحدث".

وعن اعتذارها للفنانة إلهام شاهين قالت، " بحبها وأتمني أن تقبل الاعتذار ، فهي استاذة ونجمة كبيرة"، وتحدثت عن الفنان رامز جلال قائلة، "لم يكن لدي علم بالمقلب، وانا بحب رامز جلال، لكني لا احب تعليقاته علي الفنانين في البرنامج".

وتحدثت منة عرفه عن فترة طفولتها قائلة، " كنت صغيرة وليس لدي علم بأي شئ سوى العمل، ولم اختار دخولي الوسط الفني، ولكن والدتي التي اختارت لي، كل ذكرياتي في طفولتي شغل فقط والدتي ساندتي كثيرا فهي بالنسبة لي شريكة النجاح".

وعن تعرضها لعدد من الازمات خاتا حياتها قالت، "إذ لم اتعرض لكل هذه الازمات لم تتكون شخصيتي بهذا الشكل، فكل أزمة مريت بيها أثرت في حياتي كاملة، ولم أرد علي أي شئ بخصوص حياتي الشخصية".