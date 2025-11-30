زوج المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى: الحادث لم يكن عمدا

كشف أمجد، زوج الأم المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى بمنطقة الشروق، تفاصيل الحادث، مؤكدًا أنه وقع على بعد 300 إلى 350 متر من المدرسة، وأن الطالبة عبرت الشارع فجأة أمام السيارة أثناء مرور زوجته، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وجود مطبات على الطريق

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أوضح أمجد أن الحادث لم يكن عمدًا، مشيرًا إلى أن زوجته كانت تسير بسرعة 40 كم/س، وهي السرعة المقررة بسبب وجود مطبات على الطريق.

وأضاف أن زوجته لم تترك مكان الحادث، بل قامت على الفور بنقل الطفلة إلى المستشفى بعد وقوع الحادث مباشرة، مؤكداً حرصها على تقديم الإسعافات الأولية والطبية اللازمة.