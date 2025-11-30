قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

زوج المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى: الحادث لم يكن عمدا

زوج الأم المتهمة في الحادث
زوج الأم المتهمة في الحادث
محمد البدوي

كشف أمجد، زوج الأم المتهمة في حادث دهس الطالبة جنى بمنطقة الشروق، تفاصيل الحادث، مؤكدًا أنه وقع على بعد 300 إلى 350 متر من المدرسة، وأن الطالبة عبرت الشارع فجأة أمام السيارة أثناء مرور زوجته، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وجود مطبات على الطريق

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أوضح أمجد أن الحادث لم يكن عمدًا، مشيرًا إلى أن زوجته كانت تسير بسرعة 40 كم/س، وهي السرعة المقررة بسبب وجود مطبات على الطريق.

وأضاف أن زوجته لم تترك مكان الحادث، بل قامت على الفور بنقل الطفلة إلى المستشفى بعد وقوع الحادث مباشرة، مؤكداً حرصها على تقديم الإسعافات الأولية والطبية اللازمة.

الطالبة جنى دهس الطالبة جنى حادث دهس الطالبة جنى الشروق نهال طايل

