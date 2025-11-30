والد ضحية حادثة الشروق يكشف تفاصيل مؤلمة: دهس الابنة على يد والدة زميلها والتحقيقات مستمرة

كشف أحمد إبراهيم، والد الطالبة جنى، ضحية حادثة الشروق المأساوية، عن تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاة ابنته، موضحًا أن الواقعة بدأت بعد يومين فقط من شكوى ابنته له بشأن تعرضها لمعاكسة من زميل لها في المدرسة.

وأوضح والد الطفلة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أن ابنته كانت قد تعثرت على السلم نتيجة تصرف زميلها المدعو “أشرف”، لكنها نجت من السقوط في ذلك الوقت.

وأضاف أنه حاول متابعة الموضوع، إلا أن انشغاله بعمله تأخر في الوصول إلى المدرسة، وفي وقت لاحق فوجئ بالحادثة المأساوية التي وقعت فيها ابنته بعد أن قامت والدة زميلها بدهسها.

وذكر أحمد إبراهيم أن اللحظات الأخيرة كانت صادمة ومؤلمة، حيث تلقى اتصالًا من المستشفى يفيد بتعرض ابنته للحادث، فتوجه مسرعًا إليها ليجدها في حالة حرجة، قبل أن يعلن الأطباء وفاتها، مشيرًا إلى أنه شعر بصعوبة وصفها حين رأى ابنته غارقة في الدماء ولفظت أنفاسها الأخيرة أمامه.

وأضاف أن الإجراءات القانونية للتحقيق لا تزال جارية، وأن الأمر متروك للقضاء لتحديد المسؤوليات.

وأوضح أن المتهمة حاولت التغطية على الواقعة مدعية أنها قامت بنقل الطفلة إلى المستشفى بعد الاصطدام بها، إلا أن تفريغ كاميرات المراقبة كشف الحقيقة وأثبت أنها لم تنقلها للمستشفى كما ادعت.

وختم والد الطفلة حديثه بالتأكيد على ضرورة محاسبة كل من تسبب في هذه المأساة، مطالبًا بمراجعة إجراءات السلامة داخل المدارس لضمان حماية الأطفال، مؤكدًا أن حماية حياة الطلاب تقع على عاتق المدارس وأولياء الأمور والجهات المختصة جميعًا.