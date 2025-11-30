هاني خليفة يعلن خطوبته على فتاة خارج الوسط الفني

أعلن المخرج هاني خليفة خطبته اليوم على فتاة من خارج الوسط الفني ، فى حفل عائلي وسط اجواء مبهجة .

وشارك هاني خليفة جمهوره صورة له رفقة خطيبته ، ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام اثناء الأحتفال على انغام اغنية “يا دبلة الخطوبة”.

وكان كرم المخرج هاني خليفة وحصل على جائزة أفضل مخرج عن فيلم رحلة 404 في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته 73 .

وتدور قصة فيلم "رحلة 404" حول غادة التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة، حيث تتعرض والدتها إلى حادثة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، لتمر خلال أحداث الفيلم بمواقف صعبة وتجارب متعددة مع أحداث الماضي التي تدعوها للعودة إلى حياة فتاة الليل، ولكن تصدم أمام كل هذه العقبات لتذهب أخيرًا لأداء فريضة الحج.

فيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.