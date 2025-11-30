قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟
ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا
تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها
تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم
خطوات استخراج تراخيص البناء 2025 والأدوار المسموح بها بعد التعديل
خاص| أول صور لأحد المختطفين في مالي.. وابن خالته لـ “صدى البلد”: تم استيقافه أثناء توجهه لمصر.. والجهود أعادته لحضن زوجته وابنته
حكم خلع الحجاب.. أمين الإفتاء: هو عبادة وليس عادة قابلة للتغيير
كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها
غادة والى: المخدرات الصناعية تدمر الصحة العامة بسرعة شديدة جدا
لميس الحديدي توجه رسالة للناخبين: اختار المرشح الصالح دون مال سياسي
الافراج عنهم بكفالة 50 ألف جنيه.. مصدر يكشف تفاصيل القبض على الاكيلانس وسلطانجى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Screen وماسح الأحذية والأولاد الطيبين والجميلة والوحش يحصدون أغلب جوائز الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ

ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
أحمد البهى

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن جوائز مسابقات المهرجان بدورته العاشرة، حيث حصل عرض "screen" على جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل في مسابقة العروض الكبري، وحصل sungwoo shin"على جائزة عماد الشنفري لأفضل مؤلف في مسابقة العروض الكبرى،  عن عرض Black Stain، وحصل Jesus Salgado"، على جائزة سعد أردش لأفضل مخرج، عن عرض "political business"، وحصل عرض "Between Heavenand earth"، على جائزة الجمعية العمانية للمسرح للجنة التحكيم الخاصة، وحصل "Roberto Vero" على جائزة حميد سمبيج لأفضل ممثل عن عرض Screen، كما حصلت الفنانة Annabelen Rebellato على جائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة عن عرض political Business، وحصل عرض screen على جائزة مسرح الخليج العربي، لأفضل سينوغرافيا في مسابقة العروض الكبرى.

وحصل عرض ماسح الأحذية على جائزة الرئيس الفخري للهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم كأفضل عرض متكامل في مسابقة المونودراما، كما حصل عرض "مزاد عاطفي" على جائزة بلدية ظفار للجنة التحكيم الخاصة، بمسابقة المونودراما، وحصل الفنان عاصم ترك على جائزة محمد الحملي، لأفضل ممثل في مسابقة عروض المونودراما، وحصلت الفنانة chiara orefice، على جائزة إلهام الفضالة لأفضل ممثلة، بمسابقة عروض المونودراما.

وفي مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية  حصل عرض"الأولاد الطيبون يستحقون العطف" على جائزة الجمعية العمانية للمسرح لأفضل عرض متكامل، وحصل نوار سامح على جائزة تقديرية عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف، كما حصل حسن منصور عن عرض الرجل الأخير، على جائزة تقديرية في التمثيل،، كما حصل عبد الرحمن مصطفى على شهادة تميز في التمثيل عن عرض "الأولاد الطيبين يستحقون العطف" ، وحصل مروان السيد على شهادة تميز في التمثيل عن نفس العرض، وحصل كذلك Anna poghosyan على شهادة تميز في التمثيل عن عرض Resk،.

أما في مسابقة مسرح الطفل فقد حصل عرض "الجميلة والوحش " على جائزة شهاب جوهر، لأفضل عرض متكامل، كما حصل عرض " حماة الأرض" على جائزة بلدية ظفار للجنة التحكيم الخاصة.

وحصل عرض Political business على جائزة مسرح البحر المتوسط الدولية، كما حصلت  أفنان عبد السميع عن عرض مزاد علني، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، وحصل كامل شاويش على عن عرض أنا والعذاب وهواك، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، وحصل محمد علي العباسي عن عرض ماسح الأحذية، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، كما حصلت نيللي الشرقاوي عن عرض الوحش على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، وحصل عبد الرحمن مصطفى، عن عرض الأولاد الطيبيين يستحقون العطف، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، وحصل نوار سامح عن عرض الأولاد الطيبيين يستحقون العطف، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب. ‏

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي عرض screen

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

ترشيحاتنا

تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع بـ قها

الحادث

إصابة سائق بسحجات متفرقة بالجسد إثر إنقلاب ميني باص بزهراء المعادي

جنى

تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق

بالصور

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025
موعد صرف معاشات ديسمبر2025

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد