Screen وماسح الأحذية والأولاد الطيبين والجميلة والوحش يحصدون أغلب جوائز الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي، عن جوائز مسابقات المهرجان بدورته العاشرة، حيث حصل عرض "screen" على جائزة بلدية ظفار لأفضل عرض متكامل في مسابقة العروض الكبري، وحصل sungwoo shin"على جائزة عماد الشنفري لأفضل مؤلف في مسابقة العروض الكبرى، عن عرض Black Stain، وحصل Jesus Salgado"، على جائزة سعد أردش لأفضل مخرج، عن عرض "political business"، وحصل عرض "Between Heavenand earth"، على جائزة الجمعية العمانية للمسرح للجنة التحكيم الخاصة، وحصل "Roberto Vero" على جائزة حميد سمبيج لأفضل ممثل عن عرض Screen، كما حصلت الفنانة Annabelen Rebellato على جائزة أمل الدباس لأفضل ممثلة عن عرض political Business، وحصل عرض screen على جائزة مسرح الخليج العربي، لأفضل سينوغرافيا في مسابقة العروض الكبرى.

وحصل عرض ماسح الأحذية على جائزة الرئيس الفخري للهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم كأفضل عرض متكامل في مسابقة المونودراما، كما حصل عرض "مزاد عاطفي" على جائزة بلدية ظفار للجنة التحكيم الخاصة، بمسابقة المونودراما، وحصل الفنان عاصم ترك على جائزة محمد الحملي، لأفضل ممثل في مسابقة عروض المونودراما، وحصلت الفنانة chiara orefice، على جائزة إلهام الفضالة لأفضل ممثلة، بمسابقة عروض المونودراما.

وفي مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية حصل عرض"الأولاد الطيبون يستحقون العطف" على جائزة الجمعية العمانية للمسرح لأفضل عرض متكامل، وحصل نوار سامح على جائزة تقديرية عن عرض الأولاد الطيبون يستحقون العطف، كما حصل حسن منصور عن عرض الرجل الأخير، على جائزة تقديرية في التمثيل،، كما حصل عبد الرحمن مصطفى على شهادة تميز في التمثيل عن عرض "الأولاد الطيبين يستحقون العطف" ، وحصل مروان السيد على شهادة تميز في التمثيل عن نفس العرض، وحصل كذلك Anna poghosyan على شهادة تميز في التمثيل عن عرض Resk،.

أما في مسابقة مسرح الطفل فقد حصل عرض "الجميلة والوحش " على جائزة شهاب جوهر، لأفضل عرض متكامل، كما حصل عرض " حماة الأرض" على جائزة بلدية ظفار للجنة التحكيم الخاصة.

وحصل عرض Political business على جائزة مسرح البحر المتوسط الدولية، كما حصلت أفنان عبد السميع عن عرض مزاد علني، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، وحصل كامل شاويش على عن عرض أنا والعذاب وهواك، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، وحصل محمد علي العباسي عن عرض ماسح الأحذية، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، كما حصلت نيللي الشرقاوي عن عرض الوحش على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، وحصل عبد الرحمن مصطفى، عن عرض الأولاد الطيبيين يستحقون العطف، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر، وحصل نوار سامح عن عرض الأولاد الطيبيين يستحقون العطف، على جائزة مسابقة مواهب سيتفي ان كادر.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية للبنك الاهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني ، وبلدية ظفار بسلطنة عمان .

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب. ‏