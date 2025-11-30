تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين| آيتن عامر تكشف تفاصيل مرضها

كشفت الفنانة آيتن عامر، تفاصيل جديدة عن الأزمة الصحية التي حدثت لها خلال الفترة الأخيرة ولجوائها للفنان احمد السقا.

وقالت الفنانة آيتن عامر، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، إن كان عندي مشكلة في غصب عيني الأيمن لفترة ١٥ يوما، مضيفا أن طلبت من أحمد السقا مساعدتي وبالفعل ذهبت لطبيب يعرفه السقا.

واضافت الفنانة آيتن عامر، أن ذهبت للطبيب واعطى دواء وذلك أثناء تصوير عمل فني، ورجعت اصور مشهد كان فيه إطلاق رصاص وفارخ الرصاص جاء على عيني وسبب لي مشكلة كبيرة.

وتابعت الفنانة آيتن عامر، أن بعد ذلك كلمت السقا وعرفني ما افعل قبل أن أذهب للطبيب مرة اخرى، وهذا الأمر سببت تهتك في الاعصاب الشعيرية للعين.