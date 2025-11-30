قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة مناخية تضرب جنوب شرق آسيا: أكثر من 600 قتــ.ـيل وملايين المتضررين في 3 دول

كارثة مناخية تضرب جنوب شرق آسيا: أكثر من 600 قتيل وملايين المتضررين في ثلاث دول
القسم الخارجي

أعلنت جهات رسمية في جنوب شرق آسيا، اليوم الأحد، أن حصيلة الكارثة المناخية التي تضرب المنطقة ارتفعت إلى أكثر من 600 قتيل، بعد أن تسببت السيول الجارفة والانهيارات الأرضية في دمار واسع بثلاث دول، بينما تتواصل جهود الإنقاذ لإغاثة عشرات الآلاف من النازحين.

واجتاحت عاصفة مدارية غير معتادة مضيق ملقة خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى موجة أمطار عاتية ورياح قوية خلفت آثاراً مدمرة في كل من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند. ووفقاً لوكالة رويترز، سجلت إندونيسيا العدد الأكبر من الضحايا بواقع 435 وفاة، تلتها تايلاند بـ 170 ضحية، بينما أعلنت ماليزيا وفاة ثلاثة أشخاص.

ورغم انحسار جزء من مياه الفيضانات، لا تزال فرق الطوارئ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى العديد من المناطق المعزولة، مع استمرار عمليات الإخلاء وإيواء عشرات الآلاف في مراكز مخصصة للطوارئ. وتشير البيانات الحكومية إلى أن عدد المتضررين تجاوز أربعة ملايين شخص، بينهم ما يقرب من ثلاثة ملايين في جنوب تايلاند، وأكثر من 1.1 مليون في غرب إندونيسيا.

وفي موازاة ذلك، ضرب إعصار قوي جزيرة سريلانكا على الجانب الآخر من خليج البنغال، ما أسفر عن 153 وفاة ووجود 191 مفقوداً، إضافة إلى تضرر أكثر من نصف مليون شخص وفق السلطات المحلية.

وتُظهر بيانات رسمية نُشرت اليوم في إندونيسيا ارتفاعاً حاداً في عدد الضحايا، بعدما قفز الرقم إلى 435 وفاة مقارنة بـ 303 فقط أمس السبت، بينما تواصل السلطات إحصاء الأضرار في غرب سومطرة، حيث اجتاحت الانهيارات الأرضية والسيول ثلاثة أقاليم دفعة واحدة.

وتفاقمت عزلة عدد من المناطق بعد انهيار طرق رئيسية وتعطل شبكات الاتصال، الأمر الذي دفع فرق الإنقاذ إلى استخدام طائرات الهليكوبتر لإيصال المواد الغذائية والمساعدات للمناطق المحاصرة.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 170 وفاة و102 مصاب في أنحاء الجنوب، مع احتفاظ إقليم سونجكلا بالنصيب الأكبر من الضحايا بواقع 131 حالة وفاة. أما في ماليزيا، فأكدت وكالة إدارة الكوارث بقاء أكثر من 18,700 شخص داخل مراكز الإيواء، بعدما رفعت هيئة الأرصاد تحذيراتها المتعلقة بالأمطار والعواصف المدارية وتوقعاتها بتحسن الأجواء.

المناخ اندونيسيا عاصفة جنوب آسيا تغيير المناخ

