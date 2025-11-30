قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل: تقدم غير مسبوق بالتصنيفات العالمية وخفض كبير في الانبعاثات الكربونية

الطرق المصرية
الطرق المصرية
حمادة خطاب

حققت مصر خلال السنوات العشر الماضية قفزات نوعية في قطاع النقل، انعكست في ارتفاع تصنيفاتها العالمية في الطرق والموانئ البحرية والجافة ومترو الأنفاق، إلى جانب تسجيل خفض كبير في الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية "مصر 2030" التي أولت البنية التحتية أولوية كبرى لدعم النمو الاقتصادي الشامل.

وقالت وزارة إن الدولة المصرية رصدت استثمارات بلغت 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024 لتطوير شبكات الطرق والمواصلات والنقل البحري والنهري والسكك الحديدية والمترو، وهو ما ساهم في توفير بيئة داعمة للاستثمار وتحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة الاقتصاد على النمو.

وأسهم المشروع القومي للطرق في رفع ترتيب مصر عالميًا 100 مركز في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالميًا، بما انعكس على خفض زمن الرحلات وتحقيق سيولة مرورية وتقليل الحوادث، بعدما قدرت دراسات البنك الدولي خسائر الازدحام في القاهرة الكبرى عام 2010 بنحو (8 مليارات دولار) سنويًا.

وكشف تقرير الشفافية الأول لمصر (1st BTR) عن خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل في عام 2022 بمقدار 13.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، بما يعادل 16% مقارنة بالمسار المتوقع في حال عدم تنفيذ مشروعات النقل منذ عام 2014، وذلك بفضل تقليل الازدحام والانسيابية المرورية وتطوير وسائل النقل الجماعي.

وفي مجال النقل البحري، أدى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الموانئ إلى زيادة عددها إلى 18 ميناء، مع الوصول بإجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم وبأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، وجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية. ونتيجة لذلك، حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024، فيما جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة 90 عالميًا ضمن قائمة Lloyd’s List لأفضل 100 ميناء لعام 2025.

كما دخلت محطة حاويات دمياط قائمة أفضل 100 محطة حاويات عالميًا لعام 2023، وحققت لاحقًا إنجازًا جديدًا بدخولها قائمة أفضل 20 محطة على مستوى العالم وفق تقرير CPPI 2024 بعدما قفزت (+86.7) نقطة لتصل إلى تقييم (-4.1).

وفي قطاع الموانئ الجافة والنقل متعدد الوسائط، حصل الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على جائزة IJ Global كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حازت محطة عدلي منصور المركزية لقب أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 من مؤسسة ENR، بينما نال الخط الثالث لمترو الأنفاق جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية لعام 2023.

وتعكس هذه الإنجازات التطورات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في البنية التحتية للنقل، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.

النقل السكة الحديد التصنيفات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

جينيسيس GV70

بتصميم رياضي فاخر.. سعر ومواصفات جينيسيس GV70 موديل 2025 في السعودية

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | مواصفات سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة .. 3 أخطاء شائعة تجنبها عند استخدام هاتف أندرويد

الفاروميو ستلفيو موديل 2026

مواصفات وأسعار الفاروميو ستلفيو 2026 الكروس أوفر | صور

بالصور

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد