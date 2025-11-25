قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات

ولاء عبد الكريم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، ولوكا كولومبو رئيس مجلس إدارة شركة فيلم الإيطالية لتصنيع المحركات الكهربائية، ومارينو بولوني رئيس شركة أتوريا القابضة الإيطالية المتخصصة في صناعة المضخات، وذلك لبحث المشروع المشترك بين الشركات الثلاث لتصنيع المضخات والمحركات الكهربية في مصر بتكنولوجيا إيطالية متقدمة، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع لتصنيع مضخات المياه، وخاصة المضخات الغاطسة المطلوبة في المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المضخات.

وأشار الوزير إلى أن الصناعة المحلية أمامها فرصة متميزة للمنافسة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة الاستيرادية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية واستهداف الأسواق الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع المشترك والذي يستهدف تصنيع مضخات مشقوقة (Split Casing)، والمضخة الطاردة المركزية (End-Suction)، والرأسية (Vertical Turbine)، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال لشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات في مصر، وتدريب العمالة المصرية لتحسين الإنتاجية وتحسين الجودة، كما ستبلغ الطاقة الإنتاجية فور التشغيل 15 ألف مضخة سنوياً.

وأوضح الوزير أن صناعة مضخات المياه من الصناعات التي توليها وزارة الصناعة أهمية كبرى، خاصة وأنها ضمن 28 فرصة صناعية واعدة حددتها الوزارة لجذب الاستثمارات، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة زيارته الأخيرة رفقة رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة الوايلر فريد للطلمبات بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً أن الدولة تعمل بكل قوة لتهيئة مناخ صناعي متطور يضمن نجاح المشروعات المحلية وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليمياً ودولياً.

صناعة تعزيز تطوير

