الوطنية للانتخابات تكشف تفاصيل مهمة للمواطنين قبل انطلاق جولة الإعادة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أن جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب، ستكون غدا وبعد غد في الخارج في 119 دولة، ويوم 3 و4 ديسمبر ستكون جولة الإعادة في 19 دائرة، في محافظة الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج و قنا والإسكندرية والبحيرة

وقال أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه تم في سفارة مصر في نيوزيلندا بدء عملية التصويت في الخارج، مؤكدا أنه يتم عمل تقرير بحصر الدوائر وتجهيز مشروع بجدول زمني، والإنتهاء بأقراره في أقرب وقت.

وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه نعمل على ألا يشيب العملية الإنتخابية أي شئ يؤثر على صوت المواطن المصري، خاصة أنه لا بد أن يكون هناك وعي إنتخابي لدى المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تسليم أوراق العملية الإنتخابية في الموعد المحدد وفقا لقرار الإدارية العليا.