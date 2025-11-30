إبراهيم حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في ديسمبر استعدادا لأمم إفريقيا

الأحد 30/نوفمبر/2025 - 11:58 م 11/30/2025 11:58:05 PM

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن التفاصيل الخاصة بمعسكر منتخب مصر، خلال شهر ديسمبر استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت التفاصيل التي ادلي بها إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة كالتالي:

معسكر مفتوح للمنتخب من يوم 3 حتى 6 ديسمبر.

التدريب من 3 إلى 6 ديسمبر بمشروع المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر.

﻿﻿7 ديسمبر موعد المعسكر المغلق والتدريب بإستاد القاهرة.

﻿﻿14 ديسمبر موعد ودية منتخب مصر أمام نيجيريا بإستاد القاهرة.

17ديسمبر السفر للمغرب استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق 21 ديسمبر.

ويبداء منتخب مصر مبارياته ببطولة الأمم الأفريقية يوم 22 ديسمبربمواجهة زيمبابوي،