هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
أخبار العالم

ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس

مادورو وترامب
مادورو وترامب
محمود عبد القادر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في أول اعتراف رسمي منه بالمحادثة التي تناولتها تقارير إعلامية خلال الأسبوع الماضي.

واكتفى ترامب بالقول: "الإجابة هي نعم" عند سؤاله عن الاتصال، رافضاً تقديم أي تفاصيل إضافية، وذلك خلال حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان".

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت، الجمعة، عن مصادر مطلعة أن الاتصال بحث احتمال عقد اجتماع بين الزعيمين في الولايات المتحدة.

وجاء تأكيد ترامب غداة جدل أحدثته تصريحاته بشأن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي، حيث دعا عبر منصة "تروث سوشيال" شركات الطيران إلى التعامل مع الأجواء فوق فنزويلا وحولها على أنها "مغلقة بالكامل"، في إطار ما وصفته إدارته بـ"الحرب على عصابات المخدرات".

وردت الحكومة الفنزويلية ببيان وصفت فيه تصريحات ترامب بأنها "تهديد استعماري" ينتهك القانون الدولي ويمس بسيادة البلاد.

تفاصيل مكالمة وصفت بأنها "متوترة"

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "ميامي هيرالد"، نقلاً عن مصادر، أن مكالمة ترامب ومادورو التي جرت الأسبوع الذي صادف 16 نوفمبر، شهدت نقاشاً حول شروط محتملة لخروج الرئيس الفنزويلي من السلطة.

وبحسب التقرير، طلب مادورو عفواً عالمياً له وللدائرة المقربة منه، إضافة إلى الاحتفاظ بالسيطرة على القوات المسلحة، مقابل السماح بإجراء انتخابات حرة وهي مطالب قالت المصادر إن الجانب الأمريكي رفضها بالكامل.

وأشار التقرير إلى أن ترمب أعطى مادورو، وزوجته وابنه، فرصة لمغادرة البلاد "بأمان" إذا تحركوا فوراً، لكن المحادثات انهارت سريعاً بعد رفض واشنطن لشروط كراكاس.

تصعيد أمريكي وأصداء في فنزويلا

وعقب فشل المحادثات، صعد ترمب لهجته تجاه فنزويلا، معلناً إغلاق المجال الجوي حولها، بالتزامن مع وجود قطع بحرية أمريكية بينها حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة أثارت مخاوف من حدوث مواجهة محتملة.

كما شدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة تقوم بـ"عمل رائع" في استهداف القوارب القادمة من فنزويلا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية والتي يقول إنها تحمل مخدرات، وسط اتهامات من معارضيه بأن تلك العمليات تصل إلى حد "الإعدامات خارج القانون".

وفي فنزويلا، أثارت الإجراءات الأمريكية غضب الحكومة التي اتهمت واشنطن بمحاولة استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الاحتياطيات النفطية الضخمة في البلاد، معتبرة أن الخطوات الأخيرة تمثل "عدواناً استعمارياً" جديداً.

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد يبحث مع مديرة اليونسكو سبل تعزيز التعاون المشترك

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يتفقد إجراءات تشغيل محطات المياه بكامل طاقتها وغلق وتشميع مركز طبي غير مُرخص وتحرير محاضر

فصل الكهرباء

غداً.. فصل الكهرباء عن قرية حاذق وتوابعها بكفر الشيخ

بالصور

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

