أخبار العالم

مداولات أمريكية لضرب أهداف في فنزويلا .. وترامب يعلن إغلاقا كاملا لأجوائها

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تصعيد لافت في تعامل واشنطن مع الملف الفنزويلي، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال انتقال التوتر بين البلدين من الضغوط السياسية إلى مرحلة العمل العسكري المحدود.

وذكرت "نيويورك تايمز" نقلًا عن مصادر مطلعة أن مداولات تجري داخل البيت الأبيض بشأن تنفيذ ضربات محتملة على أهداف داخل فنزويلا، في إطار ما تصفه واشنطن بجهود مكافحة المخدرات.

 كما قالت الصحيفة إن وكالات التجسس الأمريكية قدمت معلومات مفصلة عن مواقع منشآت مرتبطة بالمخدرات داخل فنزويلا وكولومبيا.

وفي السياق ذاته، نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي أن الطائرات العسكرية الأمريكية تنفذ دوريات شبه دائمة في الأجواء الدولية قرب فنزويلا، في مؤشر على استعداد عملياتي متقدم.

ترامب: اعتبروا المجال الجوي فوق فنزويلا مغلقًا بالكامل

وفي موقف قد يشكل نقطة تحول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها يجب اعتباره مغلقًا بالكامل، دون الكشف عن آليات التنفيذ أو نطاق القرار. ودعا عبر منصة «تروث سوشيال» شركات الطيران والطيارين والمتاجرين بالبشر والمخدرات إلى الالتزام بهذا الإعلان.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية أو الحكومة الفنزويلية، لكن إعلان ترامب يأتي في ظل تنامي النشاط العسكري الأمريكي قرب السواحل الفنزويلية، واستمرار استهداف قوارب يُشتبه في تورطها بالتهريب داخل الكاريبي.

عمليات سرية

التطورات الأخيرة تأتي بالتزامن مع سماح ترامب سابقًا لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية أمريكية. كما لمح خلال اتصال هاتفي مع أفراد من الجيش الأمريكي إلى اقتراب بدء عمليات برية تهدف لوقف تهريب المخدرات من الأراضي الفنزويلية، بحسب شبكة «CNN».

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحذيرًا لشركات الطيران من "موقف خطير محتمل" في الأجواء فوق فنزويلا، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري. وبعد التحذير، ألغت الحكومة الفنزويلية حقوق التشغيل لست شركات طيران دولية.

صراع مفتوح بين واشنطن وكراكاس

تتّهم إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالضلوع في شبكات تهريب المخدرات، فيما يرفض مادورو هذه الاتهامات ويؤكد أن الولايات المتحدة تسعى لإسقاط حكمه، مشددًا على أن الجيش والشعب الفنزويليين «سيقاومان أي تدخل».

ورغم أن العمليات الأمريكية حتى الآن تُصنَّف تحت بند مكافحة المخدرات، فإن حجم القوة العسكرية المنتشرة يتجاوز بكثير الاحتياجات المعتادة، حيث نفذت القوات الأمريكية منذ سبتمبر الماضي 21 ضربة ضد زوارق تهريب أدت إلى مقتل 83 شخصًا على الأقل.

مرحلة جديدة من المواجهة

تزامن إعلان ترامب عن إغلاق الأجواء مع الضربات البحرية والنشاط الاستخباراتي والتلميحات بعمليات برية، يعكس انتقالًا من مرحلة الضغط السياسي والدبلوماسي إلى مرحلة الهيمنة الجوية واحتمال التدخل العسكري المحدود داخل فنزويلا.

وهو ما قد يمهد، بحسب مراقبين، لبداية فصل جديد من المواجهة بين واشنطن وكراكاس في منطقة تعيش أصلًا على إيقاع توتر سياسي واقتصادي غير مسبوق.

