دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية: مصر تركز على تعزيز التجارة مع إفريقيا ودورها كمركز إقليمي للطاقة
مواعيد قطارات النوم من أسوان إلى القاهرة والإسكندرية اليوم الأربعاء 26-11-2025
هل تجب الزكاة على الشقة المغلقة المخصصة للبيع مستقبلا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تهديد مُفرط وعدواني.. كوبا تتهم الولايات المتحدة بأنها تريد الإطاحة بحكومة فنزويلا بالعنف
5 عادات بسيطة تعزّز ذكاء طفلك بدون تدريب.. طرق سهلة لدعم نمو الدماغ
الأسوأ.. نجم الزمالك ينتقد تصريحات حسام حسن المثيرة للجدل بعد بطولة العين الدولية
اتحاد اليد يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لتحديد القائم بأعمال أمين الصندوق
ترامب يتراجع عن الموعد النهائي لـ زيلينسكي للرد على خطته لإنهاء الحرب مع روسيا
حورية فرغلي تكشف حقيقة شائعة وفاتها: «أنا بخير .. ودي حاجة سخيفة ومُزعجة»
تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق
حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تهديد مُفرط وعدواني.. كوبا تتهم الولايات المتحدة بأنها تريد الإطاحة بحكومة فنزويلا بالعنف

فرناس حفظي

في خضم التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، اتهمت كوبا واشنطن بالسعي للإطاحة بحكومة نيكولاس مادورو بالقوة، واصفةً الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في المنطقة بأنه "تهديد مفرط وعدواني". 

وصرح وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز قائلاً: "إن إطاحة الولايات المتحدة بحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستكون بالغة الخطورة وغير مسؤولة، وستشكل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

من جانب آخر، في تصعيد دبلوماسي لافت، شنّ وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل هجوماً حاداً على نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، واصفاً إياه بـ "مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية"، في رد قوي على تصريحات إسرائيلية اتهمت كاراكاس بالتورط في زعزعة استقرار القارة اللاتينية.

وجاء هذا الرد بعد خطاب ألقاه ساعر أمام مجلسي النواب والشيوخ في باراغواي، زعم فيه أن فنزويلا "تسببت في أزمة لاجئين بالمنطقة" وأنها "حلقة اتصال بين حزب الله اللبناني وحماس واليمن". وهي اتهامات اعتبرتها كاراكاس امتداداً لحملة سياسية إسرائيلية تهدف – بحسب مراقبين – إلى الضغط على الدول التي تتخذ مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية.

خيل نشر رده عبر منصة تلغرام، موجهاً كلاماً شديد اللهجة لساعر، قائلاً:
"ما يجب عليك فعله ليس ذكر فنزويلا، بل الاستعداد للمثول أمام القضاء على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين."
وأضاف أن "اسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك القذر ومن يديك الملطختين بدماء الأبرياء"، مؤكداً أن بلاده ستظل تدافع عن سيادتها وحقوق الإنسان والقانون الدولي، في وقت تمثل فيه إسرائيل – كما قال – نموذجاً نقيضاً لتلك القيم.

وأكد الوزير الفنزويلي أن الخطابات الإسرائيلية "لا تهم فنزويلا ولا تؤثر عليها"، مشدداً على أن ما يعني بلاده هو "المساءلة الدولية العادلة" التي ستطال المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني عاجلاً أم آجلاً.

التوتر بين تل أبيب وكاراكاس ليس جديداً؛ إذ تتبنى فنزويلا منذ سنوات موقفاً داعماً للقضية الفلسطينية، وسبق أن جدّدت هذا الدعم في الذكرى الـ77 للنكبة، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته بـ"تصرفات السلطات الإسرائيلية" ضد المدنيين الفلسطينيين.

زيارة ساعر إلى باراغواي – وهي أول زيارة رسمية له – تأتي في إطار جولة تشمل الأرجنتين لاحقاً، ويصاحبه فيها وفد من رجال الأعمال لبحث ملفات اقتصادية ومشاريع استثمارية. غير أن تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي ألقيت على هامش زيارته، أطلقت موجة انتقادات في أمريكا اللاتينية، وزادت من حدة التوتر مع دولة تُعد من أكثر الدول الجهرية في دعمها للفلسطينيين ورفضها للسياسات الإسرائيلية.

الولايات المتحدة كوبا واشنطن نيكولاس مادورو وزير الخارجية الكوبي

