بناء على طلب شريف عرفة .. محمد دياب يكشف عن تغيير نهاية فيلم الجزيرة

تحدث المخرج محمد دياب عن حقيقة تغيير الجزء الأول من فيلم الجزيرة .

وقال محمد دياب خلال لقائه فى بودكاست “الحل إيه” ان صانع السينما دائما يتعرض لضغوط فى مصر والوطن العربي خاصة أثناء سعيه للوصول للعالم .

وقال أنه في فيلم الجزيزة الجزء الأول الذي شارك وشيرين شقيقته في تأليفه كانت من المفترض ان تكون نهاية الفيلم بموت أحمد السقا وهند صبري ولكن المخرج شريف عرفة طلب منه تعديل النهاية لذلك جرى تغيير النهاية بحبس السقا، وعودة هند صبري مرة أخرى للحياة.

وفى وقت لاحق ، كان رد المخرج محمد دياب على انتقاد الفنان محمد صبحي لفيلم “الست” من بطولة الفنانة منى زكي، الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق ام كلثوم .

وكتب محمد دياب منشور عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائلا: "الفنان القدير محمد صبحي اتهم فيلم الست انه جزء من مؤامرة خارجية و لسه قاري مقاله لناقدة شهيرة بتردد نفس الكلام.

واستكمل: “طبعاً الناس من حقها تنتقد أي فيلم و تقيمه فنياً بالشكل الذي تراه و لكن ان يصل الأمر لإتهام بالخيانة للناس اللي عملت الفيلم و اللي هما أهم صناع السينما في مصر، فده شئ غير مقبول و عيب و عبثي بصراحة.. الاتهام ده بالتبعية يطول شركات الانتاج اللي مشتركة في انتاجه و اللي غالبيتها شركات وطنيه تملكها الدولة.. فهل يعقل ان مروان حامد و احمد مراد و مني ذكي جزء من مؤامرة خارجية؟ هل شركات الانتاج المملوكة للدولة جزء من المؤامرة!؟”.

واختتم حديثه: “كل اللي اشترك في فيلم الست قولاً واحداً فنانين احرار شرفاء اجتهدوا في صنع عمل فني، من حق الناس ان تراهم اصابوا او اخطئوا فنياً و لكن مش من حق حد اتهامهم بخيانة ضميرهم و فنهم”.

