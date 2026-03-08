بين الدفء والبرودة.. تقلبات جوية مرتقبة اليوم الأحد

يتوقع خبراء الأرصاد أن تسود اليوم الأحد أجواء باردة إلى شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا بينما تكون الأجواء دافئة نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 21 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم:

- شبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد (بنسبة 20٪ تقريباً )إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

و بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الجديدة 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 21 10

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 10

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 19 07

رفح 19 06

رأس سدر 20 12

نخل 18 04

كاترين 14 01

الطور 21 11

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 11

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 11

سيوة 23 08

رأس غارب 22 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 16

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 15

أبرق 26 14

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 24 10

قنا 26 11

الأقصر 27 11

أسوان 27 13

الوادي الجديد 26 11

أبوسمبل 27 12