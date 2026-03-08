قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
كريم فؤاد ليس وحده.. نجوم الأهلي والكرة المصرية: «ترجع أقوى يا بطل»
بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات
دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل وسط هجمات صاروخية ومسيرات يُزعم أنها قادمة من لبنان
فاينانشيال تايمز: واشنطن تواجه خطر صدمة نفطية وسط تصاعد التوتر مع إيران وتراجع الاحتياطي
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة أخرى من الهجمات في جميع أنحاء إيران
إصابة 3 أشخاص وأضرار بجامعة في المحرق إثر سقوط شظايا صاروخية في البحرين
الإفتاء: العشر الأواخر من رمضان تبدأ ليلة الثلاثاء.. اغتنموا الفرصة
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في محيط مدينة يزد وسط البلاد
تقرير: واشنطن تبحث إرسال قوات خاصة أمريكية إلى إيران للسيطرة على اليورانيوم المخصب
لبس العيد صيفي ولا شتوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الفطر 2026
في يومها العالمي.. المرأة المصرية قصة صمود وتمكين عبر العصور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بين الدفء والبرودة.. تقلبات جوية مرتقبة اليوم الأحد

يتوقع خبراء الأرصاد أن تسود اليوم الأحد أجواء باردة إلى شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا بينما تكون الأجواء دافئة نهاراً على أغلب الأنحاء، والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 21 درجة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم:

- شبورة مائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس ووسط سيناء قد تمتد (بنسبة 20٪ تقريباً )إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

و بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
العاصمة الجديدة 20 09
6 أكتوبر 20 09
بنهــــا 21 11
دمنهور 21 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 20 11
بلطيم 20 10
المنصورة 20 10
الزقازيق 21 11
شبين الكوم 21 10
طنطا 20 10
دمياط 19 13
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 10
العريش 19 07
رفح 19 06
رأس سدر 20 12
نخل 18 04
كاترين 14 01
الطور 21 11
طابا 18 10
شرم الشيخ 23 17
الغردقة 23 13
الإسكندرية 20 11
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 19 10
السلوم 19 11
سيوة 23 08
رأس غارب 22 14
سفاجا 22 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 16
مرسى حميرة 25 15
أبرق 26 14
جبل علبة 25 14
رأس حدربة 24 15
الفيوم 22 09
بني سويف 22 09
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 26 11
الأقصر 27 11
أسوان 27 13
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 27 12

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

محمد صلاح

محمد صلاح يتفوق على أسطورة مانشستر يونايتد برقم قياسي

الضحية

أوردر أحذية مش أكل .. مفاجأة في فيديو الدليفري الصادم | تفاصيل مثيرة وتصريحات خاصة

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تثير قلق الجمهور

كريم فهمي

الفنان كريم فهمي يكشف عن الأنسب لخلافة الخطيب في رئاسة الأهلي

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

مجمع كهنة

مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا يعقد اجتماعه الدوري ويحتفل بذكرى تجليس الأنبا فام

مجمع كهنة

مجمع كهنة إيبارشية مطاي يناقش ترتيبات الخدمة ويهنئ الأنبا جوارجيوس بعيد رهبنته

عقار

موافقة الرقابة المالية على تأسيس ذراع لإدارة الصناديق وترويج الاكتتابات ضمن منظومة استثمار عقاري متكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

