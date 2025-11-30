خاص| حسام حبيب ينفي ارتباطه بالمطربة شيراز .. وهذه حقيقة الصورة المتداولة

حسم الفنان حسام حبيب الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة حول ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز، بعد انتشار صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فتحت الباب أمام سيل من الشائعات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، نفى حبيب بشكل قاطع صحة ما تردد، موضحًا أن الصورة المنتشرة قديمة للغاية. وقال:

"صورتي مع المطربة اللبنانية شيراز قديمة جدًا،

وأضاف أن الصورة أعيد تداولها بطريقة توحي بأنها حديثة، ما ساهم في انتشار الشائعات بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أن العلاقة بينها لا تتجاوز حدود الزمالة القديمة. وتابع:

"ما يتردد عن ارتباطي بشيراز غير صحيح ، وكل الكلام المنتشر كذب، والشائعات زادت ."

أعمال حسام حبيب الفنية

على جانب آخر، طرح الفنان حسام حبيب مؤخرًا أغنية "وجع الفراق" ضمن أحداث فيلم السلم والثعبان 2 بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي يُعرض حاليًا في دور السينما بمصر والوطن العربي، وهو من إخراج طارق العريان.

وأعلنت الشركة المنتجة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام طرح الأغنية، داعية الجمهور إلى الاستماع إليها على منصة يوتيوب، ومشاهدة الفيلم في سينمات الوطن العربي.