وزارة العمل تعلن عن 275 وظيفة بمشروعات الطاقة.. طريقة التقديم

كشفت وزارة العمل عن طرح دفعة جديدة من فرص التوظيف داخل محافظة السويس، تضم 275 فرصة عمل في واحدة من الشركات الكبرى العاملة بمجالات الصناعات والتقنيات المرتبطة بالطاقة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة توفير وظائف لائقة للشباب وتعزيز منظومة التشغيل داخل المشروعات الصناعية التي تُعد قاطرةً للنمو الاقتصادي.





فرص توظيف واسعة للشباب

أوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة تستهدف مختلف المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، مع منح أولوية لتوظيف الشباب حتى عمر 35 عامًا في عدد كبير من التخصصات الفنية والإنتاجية والإدارية.

الوظائف المطلوبة والشروط

عامل إنتاج

العدد المطلوب: 160

المؤهل الدراسي: متوسط وفوق متوسط

التخصص: غير محدد

السن: حتى 35 عامًا

النوع: ذكور

الخبرة: غير مطلوبة

فني تشغيل

العدد المطلوب: 100

المؤهل الدراسي: فوق متوسط

التخصص: كهرباء

السن: حتى 35 عامًا

النوع: ذكور

الخبرة: سنة على الأقل

سائق كلارك

العدد المطلوب: 10

المؤهل الدراسي: — يشترط خبرة —

السن: حتى 35 عامًا

النوع: ذكور

الخبرة: 3 سنوات

سائق سيارة ملاكي

العدد المطلوب: 2

المؤهل الدراسي: — يشترط خبرة —

السن: غير محدد

النوع: ذكور

الخبرة: غير محددة

أمين مخزن

العدد المطلوب: 3

المؤهل الدراسي: مؤهل عالٍ

التخصص: حسابات

السن: حتى 35 عامًا

النوع: ذكور

الخبرة: غير مطلوبة

رواتب ومزايا محفزة

أكدت وزارة العمل أن الرواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور وترتفع وفق سنوات الخبرة، إلى جانب توفير مجموعة من المزايا الإضافية، تشمل:

– سكن

– بدل

– وجبات

– رواتب تنافسية

وتهدف هذه الحزمة من الامتيازات إلى توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة، خاصة أن الوظائف تقع داخل أحد أكبر التجمعات الصناعية في منطقة العين السخنة.

طريقة التقديم

دعت الوزارة الراغبين إلى إرسال رسالة "واتساب" تتضمن كافة البيانات الشخصية والخبرات على الأرقام التالية:

01557465546

01070305328

01202425465

تفاصيل المقابلات

المكان: العين السخنة – المنطقة الصينية – مساكن بتروجيت – عمارة 4

المواعيد: من الأحد إلى الخميس – الساعة 1 ظهرًا.

1450 فرصة عمل بمشروع الضبعة

في سياق آخر ، أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن توافر عدد 1450 فرصة عمل للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية، تشمل: 400 حداد مسلح، و400 نجار مسلح، و200 عامل عادي، و150 فورمجي خرسانة، و300 نجار شدة معدنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 10,000 جنيه للعمالة وتصل للمهن الفنية إلى 13,000 جنيه، و حوافز شهرية وحوافز إنتاج.

وتتضمن المزايا المقدمة: توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع، ووسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا، على أن يتم التقديم من اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام ،من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/79JCCd5XWeDCLMyn9

..وللاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام:

01271817923 – 01553700906

وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.