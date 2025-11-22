قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
رواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية بوزارتي العمل والتضامن.. قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية التي توفرها، وزارة العمل لدعم شباب الباحثين عن فرص عمل من خلال طرح وظائف جديدة في مجالات متنوعة.

فرص العمل الخالية

الوظائف الخالية برواتب بين 7 آلاف و 9 آلاف جنيه

 إذ أعلنت عن توفير عدد من الوظائف الخالية في مجال الأمن والحراسة بإجمالي ١٠٥ أفراد أمن، برواتب شهرية تتراوح بين 7 آلاف و 9 آلاف جنيه.

ويأتي هذا الطرح في إطار سعي الوزارة لتوفير فرص عمل توفر دخلا مستقرا يساعد الشباب على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تستهدف الحاصلين على مؤهلات دراسية ابتدائية أو أعلى، على أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 20 عاما ولا يزيد عن 45 عاما.

وتشمل أماكن العمل عدة مناطق حيوية منها رأس الحكمة والعين السخنة والعاصمة الإدارية والشروق وزد بارك، بما يوفر فرصا متنوعة للراغبين في الالتحاق بالوظائف.

التقديم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل

وتتمتع الوظائف المعلنة بعدد من المميزات التي تشمل مرتبات مجزية تبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل إلى9 آلاف جنيه، إضافة إلى توفير التأمين الصحي والاجتماعي والسكن المجهز والمواصلات، إلى جانب الحوافز وفرص الترقية بما يضمن بيئة عمل مستقرة للعاملين.

ويمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل واختيار الوظيفة المناسبة ثم استكمال البيانات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية، في إطار التيسير على المتقدمين واعتماد نظام رقمي لتلقي طلبات الالتحاق بالوظائف المتاحة.

وظائف بالمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة داخل  مجمع رعاية وتأهيل الأبناء من ذوي الإعاقة بعين شمس 2 ، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل مناسبة وتمكين الكوادر المؤهلة للانضمام إلى المؤسسات الاجتماعية.

وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات تمريض للحاصلين على بكالوريوس أو دبلوم تمريض، إلى جانب وظائف مشرفين عمال للحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل، ووظائف خدمات معاونة للمتقدمين من الحاصلين على محو الأمية بحد أدنى، بما يتيح فرصا متنوعة تلائم مختلف المستويات التعليمية.

وحددت المؤسسة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أبرزها ألا يزيد السن على خمسة وثلاثين عاما، والالتزام بالعمل وفقا لنظام الفترات المتنوعة الذي يشمل الفترات الصباحية والمسائية والليلية حسب احتياجات العمل، إضافة إلى اشتراط أن يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى لضمان سهولة الانتقال ومتابعة مهام العمل.

وتطلب المؤسسة مجموعة من المستندات الأساسية تشمل السيرة الذاتية باللغة العربية وصور المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة، إلى جانب طابعة التأمينات وصورة شهادة الخدمة العسكرية، وذلك تمهيدا لمراجعة الملفات وتحديد المقبولين للمقابلات الشخصية.

ويجري تقديم الطلبات بمقر المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بعين شمس 1 الكائن في شارع متحف المطرية بجوار مركز شباب منشية التحرير، على أن يتم التقديم باسم اللواء المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان، بينما تعقد المقابلات الشخصية يوم الأحد الموافق ثلاثين نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا بالمجمع ذاته.

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

