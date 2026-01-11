مدبولي يفتتح مصنعًا لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مصنع لإنتاج وتصنيع خلايا والواح الطاقة الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورافقه وزراء النقل والصناعة والكهرباء والاستثمار.

وتفقد مدبولي المصنع مستمع لشرح حول إنتاج المصنع من الألواح الشمسية لاستخدامها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ونسب استخدام المكون المحلي في التصنيع .

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كامل الوزير وزير الصناعة والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء منذ قليل توقيع عدد من اتفاقية في مجال الطاقة الجديدة لعدد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار.



وتأتي زيارة رئيس الوزراء لمنطقة السخنة في إطار جهود الدولة لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للمنطقة الاقتصادية.

وتنفيذ خطة الدولة لتوطين الصناعة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليل فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.

وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الي مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورافقه وزراء النقل والصناعة والتخطيط والكهرباء والاستثمار .