لو هتقدم علي وظيفة.. كيفية استخراج الفيش الجنائي 2025

خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
فيش جنائي
محمد غالي

يعد الفيش الجنائي من الوثائق الأساسية التي يحتاجها المواطن في العديد من المعاملات الرسمية، سواء للتعيين في الوظائف أو السفر للخارج أو التقديم للجهات التعليمية أو استكمال الإجراءات القانونية، نظرا لدوره في تحديد الموقف الجنائي للشخص وما إذا كان سجله خاليا من الأحكام أو يتضمن قضايا سابقة.

 

إجراءات استخراج الفيش الجنائي داخل مصر

يتعين على المواطن الحضور بنفسه لتقديم الطلب باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي، ولا يتم تسليم الصحيفة إلا بعد التحقق من الهوية.
يشترط تسجيل البصمات العشرية مسبقا بقطاع الأحوال المدنية.
بعد سداد الرسوم، يتم تسجيل الطلب رسميا واستكمال إجراءات الإصدار خلال 72 ساعة من تاريخ القبول، ثم تسليمه عبر البريد المصري، مع إمكانية تتبع الشحنة باستخدام رقم الإرسال.

الأوراق المطلوبة الفيش الجنائي

بطاقة الرقم القومي الأصلية وصورة منها للمصريين.
إيصال سداد الرسوم.
شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي للأطفال عند استخراج الفيش للقصر، مع حضور ولي الأمر.
جواز السفر للأجانب المقيمين داخل مصر.

الفرق بين الفيش الجنائي والفيش والتشبيه

الفيش الجنائي هو وثيقة رسمية تستخدم للأغراض الحكومية مثل التوظيف والسفر والتراخيص، وتوضح الموقف الجنائي للفرد.
أما الفيش والتشبيه فهو إجراء أمني مخصص للتحقق من الهوية أو مقارنة البصمات بقاعدة البيانات الأمنية، ويستخدم في إطار التحقيقات ولا يعد مستندا رسميا.

توثيق الفيش الجنائي من وزارة الخارجية

يعد التوثيق خطوة أساسية عند استخدام الفيش خارج مصر، وتتم عبر:
استخراج النسخة الأصلية المختومة.
التوجه إلى مكاتب وزارة الخارجية أو فروعها.
سداد رسوم التوثيق.
استلام النسخة الموثقة خلال يوم إلى عدة أيام وفقا لحجم الطلب.

سعر استخراج الفيش الجنائي 2025

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج الفيش العادي بقيمة 70 جنيها، مع ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

مدة صلاحية الفيش الجنائي 2025

تبلغ صلاحية الفيش ثلاثة أشهر فقط من تاريخ صدوره، ويصدر لجهة محددة، ما يستوجب استخراجه قبل موعد التقديم بفترة قصيرة لضمان قبوله.

الشروط العامة لاستخراج الفيش

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما داخل البلاد.
تسجيل البصمات العشرية مسبقا.
استلام الفيش شخصيا بعد التحقق من الهوية.
سداد الرسوم عبر المنافذ الإلكترونية أو المعتمدة.

تطوير خدمة استخراج الفيش الجنائي

وشهد عام 2025 توسعا كبيرا في الخدمات الإلكترونية الخاصة باستخراج الفيش ضمن منظومة التحول الرقمي بوزارة الداخلية، إذ أصبح متاحا إلكترونيا وميدانيا من خلال مراكز الإصدار المميكنة ووحدات الخدمة الفورية في جميع المحافظات.

ويمثل الفيش الجنائي في عام 2025 جزءا من منظومة تطوير موسعة لخدمات وزارة الداخلية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز الخدمات مع الحفاظ على الدقة والأمان في البيانات.

الفيش الجنائي الوظائف السفر للخارج سعر استخراج الفيش الجنائي سعر استخراج الفيش الجنائي 2025

