يعد الفيش الجنائي من أهم الوثائق الرسمية التي يحتاجها المواطن المصري في العديد من المواقف الحياتية، سواء للتعيين في الوظائف، أو السفر للخارج، أو التقديم للمؤسسات التعليمية، أو لاستكمال الإجراءات القانونية المختلفة.

وتكمن أهميته في كونه الوثيقة التي تحدد الموقف الجنائي للفرد وتوضح ما إذا كان سجله خاليا من القضايا أو يتضمن أحكاما قضائية.

استخراج الفيش الجنائي

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025



حددت الوزارة رسوم استخراج الفيش العادي بـ 70 جنيها، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

مدة الصلاحية الفيش الجنائي 2025



تبلغ صلاحية الفيش الجنائي ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الإصدار، ويكون مخصصا لجهة واحدة، لذا يفضل استخراجه قبل التقديم بفترة قصيرة لتجنب رفضه.

وتشهد خدمة استخراج الفيش الجنائي في عام 2025 تطورا كبيرا ضمن منظومة التحول الرقمي التي تتبناها وزارة الداخلية، حيث أصبحت متاحة إلكترونيا وميدانيا من خلال مراكز الإصدار المميكنة ووحدات الخدمة الفورية المنتشرة في جميع المحافظات.

إجراءات استخراج الفيش الجنائي داخل مصر

يجب أن يتقدم المواطن بنفسه للحصول على صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي، حيث لا يتم تسليمها إلا بعد التحقق من شخصية المتقدم من خلال البطاقة.

ويشترط أن يكون قد تم تسجيل البصمات العشرية لطالب الخدمة مسبقا بقطاع الأحوال المدنية. ب

عد سداد الرسوم المقررة، يتم تسجيل الطلب رسميا لتبدأ إجراءات إصدار الصحيفة التي تستكمل خلال 72 ساعة من تاريخ القبول، ثم تسلم لمندوب البريد الذي يقوم بتوصيلها إلى المواطن وفقا للآليات المعتمدة.

ولا تصدر الصحيفة إلا للأشخاص المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتم التسليم من خلال البريد المصري فقط، مع إمكانية تتبع الطلب عبر خدمة "تتبع شحنتك" باستخدام رقم الشحنة المرسل من هيئة البريد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش الجنائي



تتمثل المستندات الأساسية المطلوبة فيما يلي:

بطاقة الرقم القومي الأصلية وصورة منها للمصريين.

إيصال سداد رسوم استخراج الفيش.

شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي للأطفال في حالة استخراج الفيش للقصر، مع حضور ولي الأمر.

جواز السفر للأجانب المقيمين داخل مصر.

الفارق بين الفيش الجنائي والفيش والتشبيه



رغم تشابه المصطلحين، إلا أن بينهما فرقا جوهريا من حيث الغرض والاستخدام.

فالفيش الجنائي هو وثيقة رسمية تصدرها الجهات الأمنية لتوضيح الحالة الجنائية للشخص، وتستخدم في الأغراض الرسمية كالتوظيف أو السفر أو الحصول على تراخيص.

أما الفيش والتشبيه فهو إجراء فني أمني يتم من خلال مقارنة بصمات الشخص أو ملامحه مع قواعد بيانات وزارة الداخلية للتحقق من هويته أو ارتباطه بأي قضايا قائمة، ويستخدم ضمن التحقيقات وليس كمستند رسمي.

خطوات توثيق الفيش الجنائي من وزارة الخارجية



يعد توثيق الفيش الجنائي من وزارة الخارجية خطوة ضرورية في حالة استخدامه خارج مصر، حيث لا يعترف به دوليا إلا بعد اعتماده رسميا.

وتتم عملية التوثيق عبر الخطوات التالية:

1. استخراج الفيش الجنائي الأصلي من الجهات الأمنية المختصة.

2. التوجه إلى مقر وزارة الخارجية أو أحد فروعها بالمحافظات.

3. تقديم الفيش الأصلي مختوما بختم رسمي من الجهة المصدرة.

4. سداد رسوم التوثيق المقررة لدى الخارجية.

5. استلام الفيش بعد اعتماده رسميا بختم التوثيق لاستخدامه في الخارج.

وتستغرق عملية التوثيق عادة من يوم إلى عدة أيام تبعا لحجم الطلبات والضغط على مكاتب الخارجية.

الشروط العامة لاستخراج الفيش الجنائي

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما داخل مصر وقت التقديم.

سبق تسجيل بصماته العشرية عند إصدار بطاقة الرقم القومي.

تسليم الفيش الجنائي للمتقدم شخصيا بعد التحقق من هويته.

سداد رسوم الخدمة إلكترونيا أو من خلال منافذ الدفع المعتمدة.

ويعد الفيش الجنائي في 2025 جزءا من منظومة التطوير التي تشهدها وزارة الداخلية في خدماتها للمواطنين، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الحكومية وتسريع إنجاز الخدمات مع الحفاظ على الدقة والأمان في البيانات.