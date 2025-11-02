اليوم.. سيراميكا كليوباترا يُواجه بتروجت سعيًا لتأكيد الصدارة ومواصلة الانتصارات في الدوري

يخوض فريق سيراميكا كليوباترا مُواجهة قوية أمام بتروجت في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل سيراميكا كليوباترا اللقاء بقيادة مديره الفني علي ماهر بطموح الحفاظ على صدارة جدول الترتيب ومواصلة الانتصارات، بعد سلسلة من النتائج المميزة هذا الموسم، حيث خاض الفريق 11 مباراة، فاز في 7 منها، وتعادل في مباراتين، وتعرض لهزيمتين فقط.

في المقابل، يسعى سيد عيد المدير الفني لبتروجت لتحقيق نتيجة إيجابية جديدة أمام المتصدّر، بعد الأداء القوي الذي قدمه فريقه في الجولة الماضية أمام الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحصد بتروجت نقطة ثمينة من حامل اللقب.

ويعتبر سيد عيد أن مواجهة سيراميكا تمثل اختبارًا خاصًا لفريقه وفرصة لإثبات الذات، مُشددًا على أن الالتزام التكتيكي والروح القتالية سيكونان العنصرين الحاسمين في مواجهة فريق منظم ويملك قوة هجومية كبيرة.

ويحتل بتروجت المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 15 نقطة، جمعها من 11 مباراة، بعد ما حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 6، وخسر مواجهتين فقط.